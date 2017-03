Sin abasto, farmacias contra la influenza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) reconoció que en algunos establecimientos afiliados no hay disponibilidad del medicamento oseltamivir para combatir la influenza, debido a la demanda de los 30 mil negocios de este tipo y al alto costo del antibiótico.



“Hemos recibido reportes de que en algunas farmacias no hay disponibilidad del antiviral, oseltamivir; efectivamente en los monitoreos que ha realizado la Anafarmex lo hemos constatado”, detalló.



La Anafarmex explicó que el desabasto del antibiótico se debe a que el fabricante, el laboratorio Roche, no podrá atender la demanda ni garantizar el abasto a las 30 mil farmacias del país: “Recordemos el escenario del año pasado, el surtimiento fue selectivo, sólo a 20% de las farmacias”.



Añadió que otro factor que propicia la falta de este medicamento en los locales es su precio, casi 800 pesos, “lo que limita el poder adquisitivo de los pacientes y eleva los costos de los inventarios de los establecimientos”.



La asociación presidida por Antonio Pascual Feria explicó que la exclusividad del Tamiflu, nombre comercial del oseltamivir, se terminó, por lo que la sustancia fue liberada para la modalidad de genérico y hay garantía de abasto para todas las farmacias.



Por otra parte, el antiviral, con nombre comercial Seltaferón y número de registro 179M2016 SSA IV del Laboratorio Mexicano Liomont, está disponible en los centros de distribución de la República para la cobertura de abasto en el mercado de farmacias que no cuentan con él. Este medicamento es 40% más económico.



“Estamos recomendando a las farmacias que incorporen en sus inventarios el antiviral, susceptible de ser requerido por los pacientes. Pueden reponer el producto cada 24 horas de ser necesario”, destacó.



Aunque la prevalencia de la influenza se redujo con respecto al mismo periodo de la temporada anterior, la Anafarmex destacó la importancia de tomar el oseltamivir durante las primeras 48 horas de iniciados los síntomas del padecimiento, debido a que reduce 50% el riesgo de muerte y tiene una efectividad terapéutica de 98% ante el virus de la influenza tipo AH1N1 “y ayuda a evitar los riesgos para la salud”.



El jueves el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que en las farmacias del instituto hay abasto suficiente del antiviral para atender todos los casos de influenza que se presenten.



“Tenemos surtimiento en 100% de oseltamivir, además de que el año pasado se autorizaron los genéricos de este antiviral y en las farmacias del instituto no hay desabasto”, aseguró Arriola Peñalosa.



El director del instituto destacó que de octubre pasado a la fecha, el IMSS ha aplicado 12 millones de dosis de la vacuna contra la influenza.



Dijo que en la presente temporada de influenza 2016-2017 no se han presentado “picos” de la enfermedad, pero todavía faltan algunas semanas en que pudieran darse, puesto que el año pasado fue en los meses de marzo y abril cuando se registraron casos de influenza, prácticamente fuera de temporada. Aunque “la dependencia está preparada para atender los casos de este padecimiento”, dijo.