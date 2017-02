Niegan amparo contra extradición a líder del "Cartel del Golfo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mario Armando Ramírez Treviño, alias "El X-20" o "El Pelón", uno de los principales líderes del Cártel del Golfo, podría ser extraditado a Estados Unidos para que sea juzgado por una Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, una vez que le fue negado el amparo que solicitó para impedir esta acción.



Las autoridades estadounidenses han informado que el imputado, quien está en la lista del Gobierno federal de los 122 objetivos prioritarios del crimen organizado, enfrenta tres cargos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.



De acuerdo con el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal, se cumplen todos los requisitos necesarios para que se dé la extradición del supuesto criminal, quien en caso de recibir sentencia condenatoria no podría recibir pena de muerte, ya que la ley mexicana no contempla este castigo y en el proceso de extradición se comprometen las autoridades de aquel país a cumplir con el acuerdo de no imponer penas que no estén en la legislación mexicana.



El expediente 45/2016 publicado en las listas de acuerdos, precisa la negativa del recurso de amparo solicitado el 31 de julio de 2016, por la defensa.



En la resolución del tribunal se afirma que los soldados no cometieron violaciones procesales en la captura y tampoco las hubo en el proceso de extradición solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que se cumplen los requisitos para su puesta a disposición de la autoridad que lo requiere en aquel país.



Ramírez Treviño fue detenido al inicio de esta administración, el 13 de agosto de 2013, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un aparatoso despliegue por tierra y aire, en Reynosa, Tamaulipas, bastión del Cártel del Golfo, a quien se le atribuye la violencia en la entidad por el control de las rutas de trasiego de drogas, armas y dinero, en disputa con el Cártel de Los Zetas.



El día de su aprehensión estaba con Pedro Cruz Barrios y Gerardo López Ruíz, quienes también fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Al grupo delictivo les fueron aseguradas tres armas largas, nueve teléfonos celulares, 38 mil dólares, 25 mil pesos y 11 centenarios.