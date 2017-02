Catean casa de suegros de Duarte; hallan 54 mil dólares

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) catearon el domicilio de los suegros del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde fueron localizados 54 mil dólares, equipos de cómputo y de radiocomunicación.



La acción es parte de las acciones derivadas de la búsqueda del ex mandatario a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito. La indagatoria en contra de los suegros de Duarte de Ochoa había sido iniciada por la Fiscalía de Veracruz, pero fue atraída por la PGR, hace unos días.



Mientras que fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) desmintieron la versión de que Javier Duarte de Ochoa haya sido detenido en Costa Rica, por lo que continúa prófugo de la justicia.



La orden fue obsequiada por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal en Chiapas, confirmó la PGR en un comunicado.



La orden fue cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y al inmueble ingresaron elementos de la Policía Ministerial, así como del Grupo de Operaciones Especiales, quienes, acompañados de peritos y apoyo jurídico de los Ministerios Públicos de la federación, realizaron la diligencia en la que registraron el hallazgo de equipos de cómputo, radiocomunicadores y 54 mil dólares en efectivo (equivalente a un millón 161 mil pesos, al tipo de cambio de 21.5 pesos por dólar).



Al dar cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por el Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, los elementos de la AIC, junto con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, llegaron al domicilio ubicado en el fraccionamiento San Patricio en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.



“Al inmueble ingresaron elementos de la Policía Federal Ministerial, así como elementos del grupo de Operaciones Especiales; se contó con la presencia de peritos en las especialidades de fotografía forense, criminalística de campo, arquitectura, psicología, vídeo y valuación, además del apoyo jurídico de Ministerios Públicos de la Federación”, informó la dependencia.



De acuerdo con la información publicada por EL UNIVERSAL, las carpetas de investigación contra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, el ex gobernador y su familia, habían adquirido propiedades con recursos públicos en el interior de la República y otros países.



En noviembre pasado, la PGR y la Policía Federal catearon el rancho San Antonio, en Chiapas, propiedad de Antonio Macías Yazegey, en busca de Duarte de Ochoa, quien cuenta con ficha roja de Interpol para su aprehensión.