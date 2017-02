Uber ayuda a choferes afectados por restricción

WASHINGTON D.C. (AP)

Uber va a comprar boletos de avión para choferes varados ahora que un juez federal suspendió las restricciones migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



El director general de Uber, Travis Kalanick, dijo el viernes por la noche en Twitter que el jefe de litigios de la compañía "está comprando un montón de boletos de avión inmediatamente".



Trump tuiteó el sábado que el fallo del juez James Robart, en Seattle, "es ridículo y será revocado".



Kalanick renunció al consejo de asesores financieros de Trump el jueves.



El Departamento de Estado revocó las cancelaciones de visas para ciudadanos de siete países musulmanes luego que un juez federal suspendió una orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre inmigración.



La dependencia informó el sábado dijo que hasta 60.000 ciudadanos de siete países musulmanes vieron sus visas "temporalmente revocadas".



El departamento dijo que reinstauró las visas tras conocer el fallo el viernes del juez federal en Seattle.



Por ahora, el departamento dice que las personas cubiertas por la orden y que tengan una visa válida pueden viajar a Estados Unidos.



Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional infirmó el sábado que no pedirá a las aerolíneas impedir abordaje a ciudadanos afectados por la restricción migratoria de Trump.



Al presidente Donald Trump no le agradó la decisión de un juez federal que bloqueó de forma temporal el decreto que prohibía la entrada a viajeros de siete países de mayoría musulmana o a cualquier refugiado.



La Casa Blanca prometió apelar la decisión y Trump recurrió a Twitter, donde el sábado dijo que "la opinión de este disque juez, que esencialmente ignora a las leyes de nuestro país, ¡es ridícula y será revocada!".



También tuiteó que "cuando un país ya no puede decir quién se queda y quién no puede entrar & salir por razones de seguridad -- ¡enorme problema!".