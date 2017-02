Detienen a ex secretario de seguridad de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, fue detenido este viernes por elementos de la Fiscalía del Estado.



Bermúdez acudió a la sala dos de juicios orales a la audiencia de descargo de pruebas cuando fue notificado de una orden de aprehensión en su contra.



El ex mando fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, proceso que enfrentaba en libertad.



Sin embargo, la orden de aprehensión por la que fue detenido es por enriquecimiento ilícito, confirmaron a Grupo REFORMA fuentes de la Fiscalía. Con esto Bermúdez fue ingresado al Penal de Pancho Viejo.



El pasado 4 de agosto, Arturo Bermúdez Zurita renunció al cargo de Secretario de Seguridad Pública luego de ser señalado por el ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de tener 19 inmuebles en México y Estados Unidos, así como 23 empresas.



Las propiedades que presuntamente adquirió Bermúdez en Texas están cercanas a las que posee su esposa, su hermano y dos de sus sobrinos y, casualmente, todas fueron compradas después de 2012.



En una relación de propiedades, en poder de la Fiscalía de Veracruz, se indica que posee dos casas en Spring, en el condado de Harris, en Houston.



Una de las casas del ex funcionario de Veracruz está en 26 Whistling Swan Place, con un valor de 355 mil dólares y otra en 25219 Kuykendahl Road S210 valuada en 396 mil dólares y comprada en abril pasado.



Sin embargo, también existen en esa localidad propiedades a nombre de su esposa Sofía Lizbeth Mendoza Hernández en el 19 de Nagshead Place, valuada en 314 mil 779 dólares y adquirida el 31 de agosto de 2012, de acuerdo con la declaración de impuestos a la propiedad de Houston, bajo el número de cuenta 132-426-001-0044.



La carta-poder para comprar esa propiedad fue firmada el 24 de agosto de 2012 por Bermúdez Zurita con presencia del Notario Público Carlos A. Sánchez en Houston.



En el condado de Harris, el hermano del mando policiaco, Miguel Ángel, cuenta además con dos propiedades ubicadas en 15 Sawbridge Circle, adquirida el 29 de marzo de 2013.