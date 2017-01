'Precio de gasolina en el mundo causó alza en México', dice EPN

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la Nación en el que dio a conocer dos cambios en su gabinete presidencial; Luis Videgaray como titular de la SRE y María Cristina García como titular de Cultura.Asimismo, después del anuncio, el mandatario dio un mensaje a los mexicanos referente al aumento en el precio del combustible, donde recalcó que el ajuste en los precios de la gasolina se debía a la situación mundial.El mandatario hizo un llamado a los mexicanos a conocer las causas que llevaron al Gobierno a la definición de esta medida y recalcó que el aumento del combustible no era resultado de la Reforma Hacendaria o Energética, o un incremento en los impuestos, sino a los precios de la gasolina en el mundo. Asimismo, el mandatario dijo que la responsabilidad de su Gobierno era preservar la estabilidad económica."La medida es una prioridad para mi Gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país; no hacerlo así, el costo (...) sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado", manifestó el presidente.El presidente sentenció que la medida era "inevitable" y que era para proteger la economía de las familias."Es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias, que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas", destacó el presidente.Por último, el mandatario concluyó su mensaje enfatizando de nuevo que al aumento a los precios del combustible no se debía a asuntos de orden interno, sino a lo que está ocurriendo en el mundo."Hay que ajustarnos a este realidad que nos impone, a final de cuentas, no un asunto del orden interno, lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía", finalizó el mandatario.