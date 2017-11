Fin a tarifa cero no subirá telefonía móvil: IFT

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Menos de tres centavos por minuto es la tarifa de interconexión que Movistar, AT&T, Axtel, Megacable y las filiales de Televisa como Izzi le pagarán a Telcel en 2018, determinó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ello no debería generar un cargo extra al usuario, detalló el ente regulador.



La tarifa que se pagará entre las telefónicas distintas a Telcel es de 11 centavos por minuto, una asimetría de casi cuatro veces entre América Móvil y otros operadores.



El pleno del regulador se reunió hace cinco días para resolver la tarifa, según fuentes del IFT.



Destacaron que no hay razón para que los precios a los usuarios aumenten, pues el servicio de Internet móvil, el cual no paga interconexión, es cada vez más utilizado.



Un documento de la Unidad de Política Regulatoria (UPR) del IFT indica que no existen estudios que demuestren una relación directa entre la “tarifa cero” y los precios de telefonía al usuario final.



Agrega que la tarifa promedio vigente de la industria es de 6.73 centavos y la determinada por el IFT es de 5.83 centavos, es decir menor, “por lo que no existe razón alguna para que suban los precios”.



Irene Levy, presidenta de Observatel, descartó algún impacto a usuarios finales y espera que los precios sigan bajando. Adelantó que América Móvil se amparará ante la tarifa que anunció el IFT.



Destacó la asimetría entre lo que las empresas pagarán a Telcel y lo que la competencia pagará a la empresa de Carlos Slim.



Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law, coincidió en que no habrá impacto en precios.

“A menos que los competidores quieran perder clientes y menos ante la extrema asimetría”, dijo.



Entre 2014 y 2017 las empresas de telefonía fija y móvil han contado con “tarifa cero” de interconexión, por lo que conectar una llamada con un cliente de Telcel no les cuesta.



Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en agosto que el IFT debe decidir la tarifa que se debe pagar por interconexión a Telcel, al declarar inconstitucional el artículo 131 que estipulaba la tarifa cero.



La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) pidió al IFT una tarifa de interconexión igual o menor a un centavo para 2018 y reducirla hasta cero en el curso de dos años.



La tarifa resuelta por el IFT para las llamadas del servicio móvil en la modalidad “el que llama paga” es de menos de tres centavos por minuto de interconexión, por mensaje de texto (SMS) es de menos de un centavo (73 centésimas de centavo), por llamadas que se originan en fijos es de menos de un centavo (31 centésimas de centavos) y por el servicio de tránsito (el que se da entre redes públicas de telecomunicaciones), es de 38 centésimas de centavo.



Las tarifas que se pagarán entre empresas distintas a Telcel para llamadas móviles en modalidad “el que llama paga” son de 11 centavos por minuto de interconexión; por SMS, dos centavos; por servicios de terminación en fijos, 28 centésimas de centavo por minuto de interconexión, y dos centavos por mensaje de texto (SMS) en fijos.



Empresas prevén impacto



AT&T México y Telefónica México aseguraron que la decisión del IFT impactará a usuarios finales, empresas e inversiones en el sector.



“Beneficia al agente económico preponderante y afecta a los consumidores y competidores”, dijo AT&T.



Agregó que la tarifa cero trajo mayor inversión, mejores servicios y precios al usuario, por lo que la nueva tarifa “es un paso atrás para cumplir con la reforma”.



Telefónica dijo que habrá serias consecuencias pues existe una transferencia de valor de las empresas de menor escala a Telcel, sin beneficio para la competencia y los consumidores.



La tarifa cero permitió ofrecer planes de voz ilimitados y servicios que no hubieran salido al mercado en condiciones distintas, detalló.



Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Cofetel, dijo que la interconexión es un insumo clave para la terminación de llamadas, y puede impactar la tarifa al usuario final.



“Hay una guerra tarifaria entre empresas; seguramente van a tratar de trasladar una parte y la otra la van a tener que absorber. Dependerá del entorno competitivo”, dijo.



Javier Tejado, analista en telecomunicaciones, dijo: “Dado que las telefónicas van a irse a juicio, no tendremos tarifas de interconexión ‘firmes’ en dos años y esta incertidumbre afectará a usuarios”.