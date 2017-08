Vinculan a proceso a supuesta "novia" de Javier Duarte

VERACRUZ, Veracruz(SUN)

Xóchilt Tress, la ex funcionaria estatal y supuesta novia de Javier Duarte de Ochoa, fue vinculada a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y se ratificaron los dos años de prisión preventiva y el embargo de su bienes.



En una audiencia privada el Juez de Control, Rafael Hernández Virués, determinó que la Fiscalía General del Estado presentó suficientes elementos para considerarla probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito, por lo cual la vinculó a proceso.



El funcionario judicial rechazó la modificación de las medidas cautelares que había solicitado el abogado de la ex directora de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz.



Además se dictaron seis meses para la investigación complementaria, los cuales formarán parte de los dos años de prisión preventiva.



Con una coleta, playera en color naranja y un chaleco fosforescente, Xóchilt ingresó a las cuatro de la tarde a la Sala de Juicios Orales para aportar pruebas a su favor y defenderse de la acusación de enriquecimiento ilícito que le imputa el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.



La mujer, a quien la Procuraduría General de la República señaló de ser pareja sentimental del ex gobernador de Veracruz, entró acompañada por su abogado y su madre. A petición de la defensa la audiencia fue privada, pues se apeló al Artículo 15 que establece el "Derecho a la Intimidad y Privacidad" de las personas que son acusadas por algún presunto ilícito.



El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, también entró a la audiencia numeral 315 como fiscal auxiliar para aportar pruebas y convencer al Juez que vinculara a la acusada a proceso. Desde las 16:00 horas la autoridad judicial decretó dos recesos que en conjunto sumaron poco más de dos horas.



La Fiscalía General del Estado acusó a la mujer de haber incrementado desproporcionadamente sus bienes en cuatro millones de pesos, lo cual presuntamente no concuerda con sus ingresos registrados. La acusada continuará recluida en las instalaciones del penalito de Playa Linda, de esta Veracruz, a la espera de que se resuelva su situación legal.