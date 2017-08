Quiero que tu gente pida que te quedes otros 6 años: Trump a Peña

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"Quiero que seas tan popular que tu gente pida una enmienda (reforma) constitucional en México para que puedas concursar por otros seis años", le dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto durante un conversación el 27 de enero pasado.



Esta mañana, el diario "The Washington Post" reveló una transcripción de la llamada telefónica que ambos mandatarios sostuvieron a principios de año y en la que hablaron sobre el muro, la frontera, el Tratado de Libre Comercio y otros temas.



Ante ello, Peña Nieto le respondió a Trump que "la única cosa en lo que está interesado es en que nuestras naciones les vaya bien".



A continuación, según lo revelado por el diario estadounidense, el presidente de EU le dijo a Peña que "sus palabras son muy bonitas. Esas son palabras bellas y yo no pienso que pueda hablar así de lindo, ¿ok?".

Sin embargo, no toda la conversación llevó el mismo tono.



"NO PUEDES DECIR ESO"



Sobre el tema del muro en la frontera, Trump instó a Peña a que en lugar de decir "no lo pagaremos", "deberíamos decir, 'Lo solucionaremos'. Se solucionará en la fórmula de algún modo".



"No puedes decir eso (que México no va a pagar el muro fronterizo) a la prensa. La prensa va a ir con eso y no puedo vivir con ello", dijo Trump a Peña Nieto en su primera conversación telefónica, el pasado 27 de enero, tras asumir la Presidencia, cuyas transcripciones fueron obtenidas por el Post.



Trump dijo a Peña Nieto que ya encontraría una fórmula para financiar el muro, pero le advirtió: "Si vas a seguir diciendo que México no va a pagar el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes porque no puedo aceptarlo", le espetó.