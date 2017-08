Bloquean deportación de mexicano que dijo haber sido violado

HELENA, Montana(AP )

Una corte federal de apelaciones bloqueó la deportación de un mexicano que hace poco logró un acuerdo extrajudicial después de que denunció haber sido violado en una cárcel de Montana mientras las autoridades decidían si lo enviaban de regreso a México.



La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el miércoles el sobreseimiento temporal del caso de Audemio Orozco Ramírez, dijo el abogado Shahid Haque. La decisión quedará vigente hasta que la corte emita un fallo, agregó.



Haque dijo que Orozco fue arrestado el miércoles durante un chequeo de rutina con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Antes de esto, su cliente había tenido estos chequeos mensuales con funcionarios del ICE durante cuatro años y nunca tuvo ningún incidente, agregó.



Funcionarios del ICE le dijeron a Haque que planeaban poner a Orozco en un avión rumbo a México en cuestión de días. El abogado atribuyó esa velocidad inusual a las acusaciones de Orozco de que fue violado cuando estaba bajo custodia de las autoridades migratorias en 2013.



El ICE no respondió a un mensaje que se le envió en busca de comentarios.

Orozco, que vive desde hace 20 años en Estados Unidos sin permiso migratorio y no tiene antecedentes penales, fue arrestado en 2013 durante una revisión de tránsito en un vehículo en el que viajaba como pasajero. Las autoridades de inmigración determinaron que estaba en el país sin permiso y lo mantuvieron detenido en la cárcel del condado Jefferson, en el suroeste de Montana, mientras iniciaban los procedimientos para deportarlo.



Orozco, que estaba en una celda con otros nueve hombres, fue retenido contra el piso y violado, afirmó en su demanda contra el condado, el cual, dijo, debió haber implementado políticas para prevenir ese tipo de ataques.



The Associated Press no suele dar los nombres de las víctimas de violación, pero Orozco ha hablado públicamente sobre su caso.



El condado accedió a pagarle 125.000 dólares para zanjar la demanda en diciembre, aunque no reconoció que la violación ocurrió.



Desde entonces, Orozco ha estado viviendo con su esposa y siete hijos al norte de Billings, y se reportaba mensualmente a las autoridades del ICE sin incidentes, señaló Haque.



Orozco solicitó una visa especial en 2015 para las víctimas de delitos que sufrieron abusos mentales o físicos y cooperan con las autoridades, pero el ICE nunca respondió a su solicitud, indicó su abogado.