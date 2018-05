Pide INE a empresarios y políticos "no jugar al límite"

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, demandó a los actores empresariales y políticos apegarse a la ley “jugar el límite o incluso romper las reglas con tal de procurar incidir en el resultado electoral es la mejor manera de generarnos un futuro incierto”, les advirtió.En medio de la controversia por los spots de la organización Mexicanos Primero “Y si los niños fueran candidatos”, que según algunos consejeros del INE y grupos afines a Morena buscan como en 2006 la incidencia empresarial en el resultado de la elección presidencial, Córdova emitió esta noche un videomensaje y lo difundió en su cuenta de Twitter.En él, sin referirse expresamente a esa polémica o a la confrontación que viven los candidatos a la Presidencia entre sí, o el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,con empresarios, Córdova demandó a todos, incluidos abanderados, medios de comunicación o grupos empresariales, competir con respeto a las reglas, sin verse como enemigos.“Juntos debemos construir el futuro del país. La victoria electoral no puede ser a cualquier costo aprendamos las lecciones de nuestra historia democrática reciente”.Nos gusten o no –advirtió- “esas reglas son el resultado de una serie de acuerdos y de compromisos para que el juego democrático se lleve a cabo en paz y sin sobresaltos, todos estamos sujetos a ello, autoridades, gobiernos, partidos políticos, candidatos, medios de comunicación, grupos empresariales y la sociedad en general.“Cabe la pena recordar que en democracia la competencia se da no entre enemigos sino entre contendientes que contrastan propuestas y compiten por el voto libre de la ciudadanía”.“Pero una vez pasada la elección las familias, las empresas, los mercados financieros, la vida en general, la vida vuelven a sus rutinas”.“En una democracia nadie gana todo ni pierde todo de una vez y para siempre. Pasada la elección unos y otros, mayorías y minorías, se van a necesitar mutuamente para garantizar la gobernabilidad y la cohesión del País”, indicó.En su mensaje en video Córdova indicó “el 2 de julio los problemas del país la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad seguirán estando ahí y su solución va a necesitar de todos”.Por eso –sostuvo- “resulta indispensable con compromiso democrático el apego puntual a las reglas del juego durante las contiendas electorales. Jugar el límite o incluso romper las reglas con tal de procurar incidir en el resultado electoral es la mejor manera de generarnos un futuro incierto para la democracia. Su respeto por parte de todos es fundamental para construir desde ahora un futuro de civilidad para los días que vendrán después de las elecciones”.