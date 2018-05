La última llamada de Holger Franz Hagenbusch el alemán desaparecido en México

(GH)

La ultima vez que Holger Franz Hagenbusch -el alemán que está desaparecido en México- se comunicó con una persona fue el pasado 20 de abril a las 17:30 horas cuando realizó una llamada a su amiga portuguesa Inês Gonçalves, quien vive en Ciudad del Carmen, México, informa El Debate Al ver que ya no se comunicaba y no tener ningún rastro de él, la portuguesa solicitó ayuda mediante las redes sociales.Franz Hagenbusch se dirigía a Ciudad del Carmen y desapareció en Chiapas.El ciudadano alemán, de 43 años de edad, fue visto por última vez en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y no se volvió a tener información de su paradero.Rainer Hagenbusch, hermano de Holger, publicó un video en Facebook el pasado domingo 29 de abril, en el que pide ayuda a los mexicanos, en especial a quienes radican en el Sureste del País, para dar con el paradero del alemán, pues tiene más de 11 días sin saber de él.Se presume que Holger viajaba por el mundo desde hace cuatro años y su plan era pasar por México para llegar a Centro y Sudamérica.En Facebook también existe ya una página creada exclusivamente para dar con el paradero del ciclista, llamada "Busqueda/ Suche Holger Franz", en donde se han publicado fotografías y se pide apoyo para dar con el paradero del Holger.En redes sociales también se ha informado de la desaparición de un ciudadano polaco en Chiapas, señala Sin Embargo Su nombre es Krzysztof Chmielewski, quien portaba una playera de rayas negras y blancas, y también recorría Chiapas en bicicleta.Aunque diversas versiones apuntan a que un cuerpo con las mismas características habría sido hallado el pasado jueves 26 de abril en La Ventana, tramo carretero de Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas.Hasta el momento las autoridades chiapanecas no han confirmado sobre la desaparición o muerte del ciudadano polaco y tampoco del ciclista alemán, informa Excélsior