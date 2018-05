Aún no se puede confirmar si estudiantes de cine fueron diluidos en ácido: Forense

(El Universal)

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que todavía se están analizando los restos de los tinacos ubicados en una finca de la calle Amapola 450, en la colonia Prados de Coyula, donde supuestamente fueron deshechos los cuerpos de los tres estudiantes de cine asesinados en Tonalá.



En conferencia de prensa, Luis Octavio Cotero Bernal, titular de la dependencia, aclaró que la información difundida por un medio de comunicación, donde se señala que no hay elementos que permitan confirmar científicamente la muerte de los estudiantes, es imprecisa y está generando confusiones.



Señaló que en ningún momento se ha dicho que en la finca donde se encontraron los tinacos no se hayan disuelto los cuerpos, como se ha asentado en las declaraciones de las dos personas detenidas.



“Lo que he dicho es que nosotros como instituto científico no hemos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores”.



Por lo anterior, aclaró que la investigación sigue su curso y se encuentran realizando el análisis de decenas de pruebas que todavía pueden arrojar datos importantes.



Además señaló que la Policía Científica Federal, que colabora en la investigación, se encuentra realizando pruebas adicionales.



Precisó que debido a lo corrosivo del ácido sulfúrico, la molécula de ADN se rompe y es imposible obtener algún perfil genético.



“El ácido sulfúrico encontrado era una concentración del 98%, el grado más alto en que se comercializa, el cual fue combinado con agua lo que potencializa la corrosividad y el grado de destrucción”.



Lo anterior ocasiona que la labor de los especialistas lleve aun más tiempo para el estudio de las pruebas, señaló Cotero Bernal.



Pidió a los medios de comunicación, por respeto a las familias de los estudiantes y mientras no concluyan los estudios de las pruebas, no caer en precipitaciones.



Refrendo el compromiso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y señaló que cuando concluyan los análisis de las pruebas “tenga la seguridad de que serán dados a conocer con toda transparencia y con apertura para que sean revisados por los organismos internacionales en la materia”, concluyó.