Detienen a dos presuntos agresores que cortaron la mano a ex rector de Tabasco

(El Universal)

Fernando Valenzuela, fiscal General del Estado de Tabasco, informó que fueron ubicados y detenidos dos de los tres agresores del ex rector de la Universidad Popular de Chontalpa, Ramón Figueroa Cantoral.



En entrevista con Denise Maerker, el Fiscal indicó que la detención se logró gracias al testimonio de un testigo presencial de los hechos y a la descripción que realizó la víctima de sus atacantes.



Señaló que de los detenidos, uno es un hombre de 39 años y originario de Pichucalco, Chiapas, quien es responsable de amputar la mano al ex rector, mientras que el segundo implicado es un jóven de 22 años, originario de Ixtapamgajoya, y quien se encargo de arrebatarle su celular.



Explicó que estos sujetos viven en la zona platanera, donde cuelgan sus hamacas entre los plantíos, por el tiempo que dura la cosecha, ninguno tiene antecedentes de homicidios, quienes pudieron haber estado bajo los efectos de alcohol y de alguna droga.



“Tristemente, no estamos en presencia de delincuencia organizada, ni de grandes criminales, sino de dos personas que bajo los influjos del alcohol y muy probablemente bajo el influjo de mariguana”, indicó.



La FGE informó que ambos agresores han sido ya ingresados al Centro de Readaptación Social en el municipio de Teapa.



Figueroa Cantoral fue agredió el lunes pasado cuando viajaba al municipio de Teapa, en Tabasco. Tres sujetos intentaron asaltarlo y al no traer dinero, lo agredieron con un machete cortándole la mano izquierda.



El ex rector fue intervenido quirúrgicamente para reimplantarle la mano, procedimiento que resultó exitoso aunque deben pasar 28 días en espera de que no se presente complicaciones para comenzar el proceso de rehabilitación.



Cabe señalar que Figueroa Cantoral es familiar de la cantante Ninel Conde, quien a través de su cuenta de Twitter condenó la agresión.