Diferencias de AMLO no es con toda la cúpula empresarial, dice asesor

(El Universal)

Entre la iniciativa privada o la cúpula empresarial y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no existe un enfrentamiento, aseguró el asesor en materia económica del candidato, Gerardo Esquivel.



En entrevista luego de presentar la propuesta económica de AMLO en el True Economic Talks, dijo que sólo hay diferencias con algunos empresarios, pero que esto no puede considerarse un conflicto general.



"Hay diferencias y creo que hay quienes aprovechan esta coyuntura para tratar de aparentar un conflicto que no existe en la realidad; está muy focalizado, muy localizado lo que ha dicho López Obrador sobre ciertos empresarios y su forma de hacer negocios", acotó.



Pero es muy distinto a lo que se quiere plantear como un conflicto con todo el sector empresarial "cosa que no existe", aclaró.



Destacó que dentro del empresariado hay quienes simpatizan con AMLO y están participando en la campaña.



"Yo no le diría enfrentamiento, creo que habría que separar entre algunas personalidades, empresarios que López Obrador históricamente ha identificado como personas que se han opuesto al proyecto y que han buscado poner trabas y que han impedido y dedicado recursos y esfuerzos a justamente a un proyecto político en contra de López Obrador", explicó.



Destacó que dentro de la cúpula empresarial, hay de todo, por lo que sería un error generalizar a todo el empresariado mexicano.



Según el asesor hay muchos empresarios que están con López Obrador porque ven en él la vía para un mayor crecimiento, más prosperidad y mejora en sus negocios.