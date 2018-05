La única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia: EPN

(El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que en una democracia la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia; “en México no hay lugar para la imposición frente a la diferencia ni la censura frente a la libertad”, sentenció.



En el marco de su participación en la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, enfatizó que al celebrar hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa vale la pena recordar que como nunca antes las mexicanas y mexicanos "ejercemos nuestro derecho a disentir, a cuestionar y opinar libremente".



Sostuvo que ante este nuevo escenario el gobierno de la República ha sido tolerante ante la crítica que proviene de una sociedad abierta y plural como la mexicana “y no podía ser de otra manera”.



Peña Nieto asentó que la libertad de expresión y la pluralidad de ideas son principios básicos de la democracia mexicana por lo que el gobierno de la República seguirá trabajando para garantizar el ejercicio de estas libertades.



Indicó que un País mejor informado es un País más democrático y más participativo.



“En los siguientes meses los mexicanos decidiremos nuestro futuro y lo haremos en un marco de libertades con todos los elementos que nos ayuden a tomar decisiones razonadas”, dijo.



Señaló que es aquí donde la información veraz y confiable se vuelve la herramienta más poderosa para los votantes pues al informar con imparcialidad y objetividad, los medios de comunicación ayudan al público a identificar las noticias falsas.



“En este proceso electoral cada ciudadano y cada medio de comunicación tiene algo que aportar para construir un País más informado, más democrático y más participativo“, dijo.



El presidente Peña insistió en que no hay atajos para el progreso. “Desarrollo, prosperidad, justicia e inclusión nos toma una ruta larga y hay que reconocer los avances y logros que como país hemos alcanzado, destruir lo mucho que se ha avanzado suele ser muy fácil”, dijo.