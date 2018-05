Arlet Samanta desapareció después de dejar a su hijo en el kínder en Ecatepec

(El Universal)

Familiares de Arlet Samanta Olguín Hernández, quien desapareció en la Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec, acusan omisión de la Policía municipal y de la Fiscalía mexiquense, pues a pesar de que lograron rastrear su teléfono celular, los días pasan y no ha sido localizada.



A la joven madre de tres niños, se le vio por última vez el pasado 25 de abril luego de llevar a su pequeño al kínder y cuando estaba por salir a casa de su madre, ubicada sobre la Calle Playa Tijuana, en la Sección Playas, uno de sus hermanos dijo que la había visto ese día comprando tamales en un puesto cerca de su casa.



Pita, madre de Samanta, contó, que le hablaron de la escuela de su nieto a las 13:00 horas para saber por qué nadie se había presentado por el niño, tras recogerlo se fue a ver a las otras niñas y las encontró comiendo un tamal de dulce sentaditas en la puerta de la entrada.



Ahí halló el bolso de su hija y una bolsa con ropa sucia, que llevaría a lavar a su casa.



Tras esto, marcó insistentemente al celular de la joven, siempre sin respuesta, por lo que acudió al MP de San Cristóbal, para levantar la denuncia.



La señora asegura que pudo rastrear el telefóno en la Colonia San Carlos, sin embargo, la evidencia no fue considerada por la polícia.



Cabe señalar que una vecina aseguró que vio una camioneta negra con vidrios polarizados acercarse a la mujer, pero no observó si se subió o la subieron.