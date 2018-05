VIDEO: AMLO llega en moto al evento de la CIRT

(GH)

Andrés Manuel López Obrador arribó al evento de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en moto, lo que sorprendió a los asistentes.Yuriria Sierra, quien será moderadora en el Segundo Debate Presidencial el próximo domingo 20 de mayo, compartió el video en su cuenta de Twitter.El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia participó en una reunión con empresarios este jueves en la Ciudad de México donde respondió al Consejo Mexicano de Negocios y los calificó como una minoría rapaz que tiene secuestrado y confiscadas a las instituciones del gobierno."No quieren que haya un cambio de régimen y para ser claros no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino es que se sienten los dueños de México.Hoy el Consejo Mexicano de Negocios publicó un desplegado en el que critica los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre miembros de ese grupo, quienes supuestamente buscan convencer al presidente Enrique Peña Nieto de que José Antonio Meade decline a favor de Ricardo Anaya.