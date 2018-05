Minoría tiene secuestrado al Gobierno, responde AMLO a empresarios

(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al Consejo Mexicano de Negocios y los calificó como una minoría rapaz que tiene secuestrado y confiscadas a las instituciones del gobierno.



"No quieren que haya un cambio de régimen y para ser claros no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino es que se sienten los dueños de México.



Hoy el Consejo Mexicano de Negocios publicó un desplegado en el que critica los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre miembros de ese grupo, quienes supuestamente buscan convencer al presidente Enrique Peña Nieto de que José Antonio Meade decline a favor de Ricardo Anaya.



El martes, los voceros de José Antonio Meade y de Margarita Zavala denunciaron que hay empresarios que presionan para que ambos candidatos declinen a favor de Ricardo Anaya para que no gane López Obrador.



Hoy, el tabasqueño dijo: "Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno, el gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz".



En su participación en la 59 semana nacional la Radio y la Televisión, se le cuestionó al tabasqueño sobre el desplegado de dicho consejo.



Respondió que tiene discrepancias con ellos porque le han hecho mucho daño al país, "porque ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida, del grupo que se opone a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo, pero a ellos les ha ido muy bien".



"Soy respetuoso de las ideas, pero estamos en un proceso electoral y ellos lo saben, ellos están haciendo política, tienen preferencia por otros candidatos y no quiero generalizar pero algunos, los que avalan ese documento, han impedido que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado con los fraudes electorales, ellos, lo hicieron en el 2006 y ahora quieren hacer lo mismo", expresó.



Dijo que ese grupo de empresarios hace y deshace lo que sea en el país, incluso "son tan ingratos que ellos cuando el les convenía apoyaron a Enrique Peña y ahora son los que más han ninguneado a Peña Nieto, lo convirtieron porque así son de siniestros, en el payaso de las cachetadas".



Pero afirmó que de llegar a la presidencia no los va a perseguir. "Mi fuerte no es la venganza, es decirles ya basta, han robado mucho, están desgraciado al pueblo, háganse a un ladito, ya", expresó.