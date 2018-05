Descubren a 113 policías falsos tras operativo en San Martín Texmelucan

(AP)

Fiscales y soldados que allanaron una fuerza policial local en el Centro de México se llevaron una sorpresa mayúscula: 113 de los 185 agentes no eran verdaderos policías.



La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla dijo el miércoles por la noche que los 113 deberán responder a cargos de usurpación de funciones. Algunos presuntamente habían pagado sobornos para evitar las averiguaciones de antecedentes y otros trámites.



El gobierno estatal se hizo cargo de las funciones policiales en el pueblo de San Martín Texmelucan.



El secretario general de gobierno estatal, Diódoro Carrasco, dijo que el gobierno municipal había perdido el control y no podía garantizar la seguridad de los vecinos. Mencionó varios casos de cadáveres que aparecieron embolsados, maniatados o desmembrados en las calles de la ciudad.



La ciudad es un centro de la venta ilegal de combustibles robados a los ductos del gobierno.



El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), asumió el mando de la seguridad pública en el municipio de San Martín Texmelucan, nombrando como delegado a Óscar López, director general de la Policía Estatal Preventiva, luego de que en la comandancia se encontraron vehículos con reporte de robo e hidrocarburo que no habían sido notificados ante autoridades.



“Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutó un operativo en la comandancia de San Martín Texmelucan, a fin de realizar la revisión de armamento y actualización de la Clave Única de Identidad Policial (CUIP), así como la legalidad de los artículos resguardados y del parque vehicular”, indicó el gobierno del estado en un comunicado.