Pide AMLO no confiarse; elección es de dos: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO()

Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a la ventaja que le da la encuesta de Grupo Reforma difundida ayer, no se confiará.



"Estamos con más de 20 puntos de ventaja, pero no vamos a confiarnos.



"¿Y saben qué es lo más importante? El trabajo territorial, el ir a los pueblos para que de esa manera los ciudadanos se organicen bien y todos defendamos el voto y se evite el fraude electoral", señaló.



El tabasqueño reiteró su mensaje a "la mafia del poder" respecto a que no tomará venganza.



"No es mi fuerte la venganza. No se van a tener que ir al extranjero, no van a irse desterrados, ni vamos a desatar una cacería de brujas. No queremos venganza, queremos justicia", expresó.



El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que a partir de todas las mediciones electorales, le queda claro que la elección es de dos.



En su conferencia matutina, rechazó la acusación de López Obrador de que se reunió con empresarios para negociar una candidatura opositora e impedir su triunfo.



"A partir del debate (AMLO) ha estado muy inestable, muy agresivo, y por eso es que ahora quiere revivir estas teorías del complot que ya le habíamos escuchado hace muchos años", dijo.



Garantiza Meade



concluir campaña



José Antonio Meade indicó ayer que bajo ninguna circunstancia declinará a favor de Ricardo Anaya rumbo a la elección del 1 de julio.



-¿En el caso de que no crezcas, no te podrías asociar con Anaya para ganar?; se le preguntó durante la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.



"Bajo ningún concepto, ninguna circunstancia, con nadie. Nosotros estamos aquí absolutamente convencidos de que somos la mejor alternativa", respondió el candidato presidencial de la coalición "Todos por México".



Afirmó que jugará los "90 minutos" de la campaña, en alusión a la duración de un partido de futbol.



"Sigo hasta el final porque creo que soy la mejor alternativa, si no, no hubiera participado", insistió.



Las encuestas, indicó, no definen la elección y faltan muchos momentos en la campaña.



No hay un solo país que haya sustituido la jornada electoral por la encuesta, abundó el abanderado del PRI-PVEM-Panal.



"Si las encuestas, deja tú ahorita, las encuestas hace cuatro años ya decían que Andrés Manuel (López Obrador) iba a ganar, de una vez nos ahorrábamos el espacio de comunicación política, nos ahorrábamos el debate, nos ahorrábamos la elección y cerramos el changarro", apuntó.



"Y sin embargo, no lo hace nadie en el mundo, y por qué no lo hace nadie en el mundo, porque las encuestas no definen la elección, la elección se define como un acto de conciencia y de responsabilidad frente a la boleta".



Cuestionado sobre posibles cambios en su estrategia de campaña, Meade respondió que se harán los ajustes que sean necesarios para ganar la elección.



"Es una campaña donde se suman tres partidos y se suma un trabajo electoral en la campaña, ahí es donde se define la elección", planteó.



"Y en esa definición de elección cuentan las estrategias, cuentan lo que cada quien ha venido postulando, y se van haciendo ajustes, sin duda, estamos en una coalición".