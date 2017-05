Pide EPN a gobernadores ir más allá de la inercia en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante los 32 gobernadores del País, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el 2017 se presentó un desafío en materia de seguridad para el País por lo que les pidió que cada gobierno local asuma esfuerzos propios mucho más decididos y también comprometidos, que vayan más allá de mantener una inercia en la materia.



"Hay que reconocer que ha habido esfuerzos que han dado resultados y que nos han permitido una disminución gradual pero consistente en la reducción de los índices de criminalidad, sin embargo 2017 nos presentó un desafío mayor los índices de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente empezaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan, y por eso, de forma muy específica y de manera comprometida el gobierno de la República está dialogando y está cooperando con los gobiernos locales para hacerle frente a este desafío, no podemos permitir que los esfuerzos que se habían logrado en el pasado reciente, en el que habíamos logrado ya lograr ya una tendencia a la baja de la criminalidad de distintos delitos que se cometían en esas entidades nuevamente estén regresando", aseguró el Presidente de la República.



Al encabezar la 52 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en este municipio, el titular del Ejecutivo reconoció a los integrantes de las Fuerzas Armadas por la captura del sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Pacífico de Dámaso López y les dijo a los mandatarios que el apoyo federal es una cooperación temporal.



"Pero también he podido compartir con ustedes la necesidad de que cada gobierno local asuma esfuerzos propios mucho más decididos y también comprometidos, que vayan más allá de mantener una inercia en el manejo de las instituciones de seguridad que los tiempos de hoy exigen una modernización real, genuina y auténtica de toda la tarea de investigación de procuración de justicia de policía preventiva y por supuesto modernizaciones en sus estados del actuar del Poder Judicial.



"He sostenido que el gobierno de la República siempre estará dispuesto a acompañarles en sus esfuerzos para lograr mayor seguridad en sus estados, pero que esta es una tarea y una cooperación temporal y que de ninguna manera pretende sustituir lo que está en la responsabilidad de los gobiernos locales", agregó.



En presencia también de Terry McAuliffe, gobernador de Virginia en Estados Unidos y presidente de National Governors Association (NGA), el titular del Ejecutivo insistió en el respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y destacó la buena relación con el vecino del norte.



En este contexto también habló de las elecciones que se llevarán a cabo en este año en cuatro entidades y celebró que se haya dado un compromiso para que en estas entidades haya un escenario de paz, tranquilidad, cordialidad y tranquilidad social para que los mexicanos puedan acudir a votar.



"Este año tendremos elecciones en 4 entidades federativas y creo que el compromiso asumido de todos ustedes y lo celebro, porque además es propio que asume el gobierno de la República, es el poder concluir en las entidades federativas en donde habrá elecciones un escenario de armonía, cordialidad y sobre todo de paz y de tranquilidad social para que todos los ciudadanos, de manera libre puedan ejercer su derecho a votar", dijo.