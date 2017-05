Mueren peces en río Tula por fuga de combustible

(SUN)

El presidente municipal de Tezontepec de Aldama Hidalgo, Pedro Porras Pérez, confirmó la muerte de peces en el Río Tula, así como la contaminación de tierras de cultivo y verdura, donde la madrugada de ayer martes, un derrame de combustible ocasionó que se vertiera diésel al río y a las parcelas de la comunidad de Atengo.Pedro Porras informó que la madrugada del martes, una fuga de diésel que duró más de 10 horas, originó que las tierras de cultivo donde se siembra maíz, frijol y alfalfa, fueran contaminadas por el derrame.Además, el combustible también alcanzó a llegar al Río Tula, por lo cual en la parte baja donde se tiene el cultivo de hortalizas, fueron dañadas.Explicó que el lavado de lechuga, cilantro, cebolla y zanahoria, se hace con esta agua, por lo cual ahora los campesinos no han podido realizar su trabajo.Otra de las preocupaciones es la mortandad de peces en diversas partes del afluente, por ello la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con el Ayuntamiento y otras instancias, evaluaron los daños que se ocasionaron con esta fuga.Dio a conocer también, que se hizo un oficio para que Pemex se responsabilice de los trabajos de limpieza en los terrenos de labor, ya que si bien es cierto, no fue por culpa de esta dependencia, la omisión en los reportes si recae sobre la empresa.De acuerdo con el alcalde, en el paraje conocido como Vinola, desde hace más de un año, se reportó a las autoridades estatales y federales, así como a Petróleos Mexicanos, la existencia de una toma clandestina, denuncia que dijo, no fue tomada en cuenta por ninguna de estas instituciones.Resaltó que en septiembre al tomar posesión al cargo de presidente municipal, acudió con Pemex y solicitó acciones por este problema; sin embargo, no atendieron la llamada y durante todo este tiempo las autoridades municipales han decomisado algunas camionetas y contenedores que se utilizan para este delito.