Suspenden clases en Reynosa tras enfrentamientos y bloqueos

REYNOSA, Tamaulipas(SUN)

La ciudad de Reynosa amaneció paralizada de manera parcial, por la jornada de violencia que desataron la noche del martes y madrugada de este miércoles dos células del Cártel del Golfo. Además, se suspendieron clases, luego del saldo de un muerto en Villa Florida, 11 bloqueos, 7 robos de vehículos y daños por ponchallantas.



Este miércoles, las calles no lucieron como otros días con el tráfico que genera la entrada a centros labores y a instituciones educativas, pues muchos ciudadanos prefirieron quedarse en sus hogares, ya que pasadas las 06:30 horas, seguía la situación de violencia en varios sectores.



Algunas instituciones educativas decidieron suspender clases, para no exponer a sus alumnos, a su personal docente y administrativo como la UAT-UAMRA , y el Instituto Tecnológico de Reynosa.



Mientras que las instituciones educativas que decidieron abrir sus puertas registraron un marcado ausentismo escolar. El ayuntamiento local suspendió su Audiencia Pública que tenía programada para este miércoles a las 10:00 horas en la colonia del poniente de Reynosa.



Se informó que la decisión fue para no exponer a la ciudadanía pues dicho sector es donde se dieron los enfrentamientos con más intensidad.



Todo inició pasadas las 22:30 horas de ayer, las calles se volvieron “zona de guerra” al enfrentarse a balazos dos células del crimen organizado, situación que generó persecuciones y bloqueos en la mayor parte de esta ciudad fronteriza.



En las redes sociales se leían anuncios de que alertaban sobre la situación de violencia, y el propio ayuntamiento local, activó de inmediato su Semáforo Rojo, en el que pedía a la población no salir a la calle y la que andaba en la calle refugiarse en una zona segura.



De igual forma la vocería de seguridad pública, informó a través de su cuenta de Twitter sobre la “SituaciónDeRiesgo en #Reynosa Despliegue de fuerzas armadas.



Los principales eventos de violencia se registraron en las colonias Villa Florida y Vista Hermosa.



También se reportaron eventos en las colonias Esfuerzo Nacional, Granjas, Campestre, Jarachinas, Los Muros, Las Cumbres, San José, Aztlán, y Las fuentes. De allí las persecuciones a balazos se extendieron por toda la ciudad.



A las calles salieron las fuerzas federales para poner orden y tuvieron que repeler agresiones a balazos de hombres armados.



REPORTE DEL GABINETE DE SUGURIDAD DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS



Sobre estos hechos la vocería del gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas informó que fuerzas armadas estatales y federales desplegaron acciones de patrullaje luego de enfrentamientos entre grupos delictivos en la ciudad de Reynosa.



En estas acciones se retiraron bloqueos realizados por grupos delictivos en varias vialidades de esta ciudad fronteriza.



Las autoridades revelaron que entre las 23:00 horas de ayer y hasta las 02:00 horas de hoy se habían reportado 10 bloqueos, que fueron retirados por fuerzas armadas, un robo de vehículo y una agresión a personal militar por parte de individuos que iban a bordo de varias camionetas.



Se logró decomisar nueve vehículos, armas largas y gran cantidad de cartuchos.



El despliegue de fuerzas armadas estatales y federales con patrullajes evitó más enfrentamientos en Reynosa durante la madrugada.



Las acciones de vigilancia permanecen durante este miércoles, pues a lo largo del día se han registrado otras tres situaciones de riesgo en la zona poniente de Reynosa, la última alerta, color Naranja, se activó pasadas las 13:00 horas por situación de violencia en la colonia Las Cumbres.