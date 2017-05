Republicanos tratan de evitar nuevo fracaso de ley de salud

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump planea reunirse en las próximas horas con los autores de un plan destinado a impedir un nuevo fracaso del proyecto de reforma de salud republicano. El presidente de la cámara baja, Paul Ryan, elogió la propuesta y dijo que los republicanos estaban “extremadamente cerca” de poder aprobar el proyecto paralizado.



Los líderes de la cámara carecen de votos suficientes para derogar buena parte de la ley de seguro de salud del ex presidente Barack Obama, pero esperan que la reunión les dé el impulso necesario, sobre todo entre los republicanos moderados que se oponen al proyecto, para aprobarlo en la cámara antes del receso que comienza el viernes.



Funcionarios de la Casa Blanca y algunos legisladores dicen que les faltan menos de 10 votos para alcanzar la cifra de 216.



“Estamos extremadamente cerca”, dijo Ryan en un programa radial.

Trump planeaba discutir el proyecto con cuatro legisladores influyentes, entre ellos Fred Upton, de Michigan, y Billy Long, de Missouri.



Upton dijo el martes por la noche que estaba elaborando una enmienda junto con Long, respaldado por líderes partidarios, que podría obtener el apoyo que le falta al proyecto.



Upton, una autoridad respetada en materia de salud, dijo a The Associated Press que su propuesta consiste en asignar 8 mil millones de dólares a lo largo de cinco años para ayudar a personas con problemas de salud preexistentes a pagar las costosas primas del seguro. Varios moderados se oponen al proyecto porque permitiría a los aseguradores cobrar primas elevadas a las personas con problemas de salud preexistentes.