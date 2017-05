Indaga PGR por lavado a la "recaudadora", Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Además de haber cometido posibles delitos electorales, Eva Cadena, ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, podría ser investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero o por operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.



Esto luego de que se dio a conocer un tercer video en el que se observa a Cadena Sandoval recibiendo un millón de pesos a cambio de impulsar una ley a favor de empresarios en Veracruz.



“Vamos a incorporar ese nuevo video a la información; estamos apreciando una serie de conductas que podrían dar origen a otro tipo de delitos que no son competencia de la fiscalía, como recursos de procedencia ilícita o inclusive relacionados con mal uso de la función que tenía como legisladora, o podría tratarse de lavado de dinero, y en todo caso se dará una vista a las autoridades competentes para que inicien con una investigación para conocer el origen y destino del dinero”, explicó Nieto Castillo.



No acude a declarar. Ayer se esperaba que la diputada por Morena acudiera a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para rendir su declaración por los dos primeros videos, en los que se aprecia a Cadena recibir dinero presuntamente para su campaña y para Andrés Manuel López Obrador.



El fiscal señaló que Cadena Sandoval fue citada ayer, a las 10:30 horas, y al no presentarse se procederá a solicitar el apoyo del Congreso de Veracruz y pedir una orden para que la legisladora acuda de manera obligada.



“Se hizo un proceso de notificación, se dejó en su residencia el citatorio para comparecer, han pasado las 48 horas hábiles para rendir su declaración en la fiscalía. Cabe señalar que a pesar de tratarse de una diputada con licencia, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el fuero constitucional protege la función, no a las personas”.



“Ha sido citada en carácter de probable partícipe de la comisión de una conducta delictiva, tiene el derecho constitucional a reservarse a declarar. Sin embargo, si no llegara a comparecer, la fiscalía tiene programado solicitar a un Juez de Control una orden de comparecencia para que pueda ser obligada. En caso de negarse, solicitaremos al Congreso su apoyo y una orden de aprehensión si llegara a ser el caso”, indicó.



El fiscal mencionó que la FepadeE inició de oficio una investigación por la posible violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, disposición que señala que cualquier persona que reciba, use o destine aportaciones en dinero o en especie bajo tres modalidades: cuando exista una prohibición legal, cuando se trata de recursos de procedencia ilícita o cuando se rebase el tope de las aportaciones a una campaña electoral, estaría cometiendo una conducta delictiva que la ley sanciona con cinco a 15 años de prisión.



En un comunicado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que se notificará a Cadena para su presentación forzosa. En caso de que se niegue, será llevada ante las autoridades con auxilio de la fuerza pública.



La polémica.



El pasado 24 de abril, se dio a conocer un video en el que se observa a Cadena Sandoval recibiendo medio millón de pesos para que se los hiciera llegar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Se trató, dijo la legisladora, de una aportación para ese partido por parte de empresarios.



En el segundo video, que fue difundido el jueves pasado por este diario, de nuevo la legisladora recibe dinero, pero ahora son 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos que presuntamente serían destinados para su campaña y para Andrés Manuel López Obrador.



En esa entrega que se difundió, la persona con la que habla Eva Cadena le ofrece 5 millones de pesos para López Obrador, ya sea en dólares o en moneda nacional. En esa grabación la diputada indica que lo consultará.