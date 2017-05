Así capturaron a Dámaso López 'El Licenciado'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dámaso López Núñez , “El Licenciado”, presunto líder del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).



Bajo un fuerte operativo, el hombre fue sacado del edificio donde fue detenido la madrugada de ayer en la colonia Anzures, en la Ciudad de México.



Tras su aprehensión, “El Licenciado” permaneció bajo resguardo de agentes federales y de la Secretaría de la Defensa Nacional.



De acuerdo con la PGR, desde la noche del lunes se desplegó un operativo en las inmediaciones del inmueble, en Ejército Nacional 225, esquina con Lago Xochimilco.



A vecinos y empleados les tomó por sorpresa la movilización policiaca, pues aseguraron no haber visto gente sospechosa en el sitio en ningún momento.



“La verdad no teníamos ni la menor idea de que alguien como esta persona, un criminal, estuviera aquí en el edificio”, dijo un residente.



“Nunca vimos nada raro, gente armada o algo que delatara que se escondía aquí”.



Hacen dos cateos

El operativo que llevó a la captura de López Núñez se originó de dos cateos simultáneos.



En el primer caso fue detenido “El Licenciado” en compañía de su esposa en la Delegación Miguel Hidalgo, mientras que en Azcapotzalco fue capturado Víctor Geovanny González Sepúlveda, supuesto operador financiero y quien coordinaba la movilidad del capo.



López había sido detectado en hoteles y restaurantes de Polanco previo a su captura. Tras la extradición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a Estados Unidos, y la muerte de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, Ismael “El Mayo” Zambada se convirtió en el principal liderazgo del Cártel de Sinaloa.



Un reporte de inteligencia del Gobierno federal establece que el Cártel de Sinaloa no se vio debilitado tras la recaptura de Guzmán Loera, en enero de 2016, porque Zambada negoció para cohesionar las lealtades de los principales mandos de la organización.



No obstante, han surgido informes de que en el Cártel se originó una disputa entre “El Licenciado” y Zambada y los hijos de “El Chapo”.



Dámaso López Núñez era jefe de seguridad del penal de Puente Grande, cárcel de alta seguridad de la que ayudó a fugarse a Guzmán Loera en enero de 2001.



El ahora detenido y un grupo de ex comandantes de la Policía Judicial de Sinaloa llegaron para hacerse cargo de la seguridad en la cárcel.



Tras la fuga de Guzmán Loera, “El Licenciado” fue removido de su cargo e ingresó a las filas del Cártel de Sinaloa.



‘Licenciado’, de recluta a capo

Joaquín “El Chapo” Guzmán debe a Dámaso López Núñez “El Licenciado” el éxito de su fuga del Penal Federal de Occidente, en Jalisco, el 19 de enero de 2001, tanto como éste le debe al capo su incorporación de tiempo completo al Cártel de Sinaloa.



Nacido el 22 de febrero de 1966 en Culiacán, López fue comandante de la Policía Municipal de esa ciudad y en 1998 fue nombrado subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de Occidente, cuando su paisano Francisco Labastida era el Secretario de Gobernación, dependencia a la que están adscritos los centros penitenciarios de alta seguridad.



En la prisión, Dámaso no sólo fue quien facilitó todo tipo de comodidades a “El Chapo”, Héctor “El Güero” Palma o Arturo Martínez “El Texas”, sino que también operó la logística para que el narcotraficante lograra evadirse por primera vez de un penal federal, según testimonios recabados por la PGR.



Quería ‘Licenciado’ alianza con el CJNG

Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, buscaba una alianza con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero su detención frustró esta posibilidad.



En un mensaje a medios, autoridades indicaron que el presunto narcotraficante era uno de los principales responsables de la violencia en Sinaloa y el Sur de la Península de Baja California.



“Es considerado como uno de los principales operadores de trasiego de estupefacientes y generador de la violencia en Sinaloa y en el Sur de la Península de Baja California”, dijo Omar García Harfuch, jefe de la Agencia de Investigación Criminal.



“El Licenciado”, presunto líder del Cártel de Sinaloa, enfrentará un juicio de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y lavado de dinero.



Alonso Israel Lora Salas, titular de la Seido, indicó que al presunto narcotraficante también se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada girada por un juez de Jalisco.



Hallan muerto a escolta del ‘Licenciado’

El presunto jefe de escoltas de Dámaso López, “El Licenciado”, presuntamente fue detenido el lunes en Sinaloa por elementos de la Secretaría de Marina y posteriormente apareció muerto de un infarto, reportaron medios locales.



El hombre de 47 años, identificado como David “N” y a quien apodaban “El Pollo”, presuntamente fue aprehendido alrededor de las 4:00 horas del ayer en el Ejido San Diego, en la Sindicatura Costa Rica, en el Municipio de Culiacán.



David “N” habría sido capturado junto con otras personas por personal de la Marina que llegó al lugar abordo de camionetas oficiales y vehículos civiles.