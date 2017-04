Rechaza Tribunal separar a jueza de caso Medina

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Un Tribunal federal se negó a dejar fuera del caso a la Juez de Distrito que conoce de los amparos promovidos por el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y varios de sus colaboradores.El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en Nuevo León declaró infundados ocho procedimientos de recusación y uno más sin materia, promovidos por la Procuraduría estatal en contra de la Juez Quinto de Distrito en materia penal en la entidad, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.La juez Jaimes Ramos fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Procuraduría General de la República (PGR) al considerar que se excedió en la suspensión provisional concedida al ex gobernador con la que ordenó su inmediata liberación, razón por la que inició los procedimientos para que la Juez deje de conocer de los juicios de garantías tanto del ex mandatario como de sus colaboradores.En consecuencia el Tribunal Colegiado desestimó el argumento de la Fiscalía en el sentido de que la denuncia penal que interpuso contra la Juez, ante la autoridad federal, puede generar enemistad y falta de imparcialidad en su actuar en los amparos promovidos por los funcionarios implicados en las acusaciones en el caso de Medina.El ex mandatario fue señalado por ejercicio indebido de funciones al permitir que fueran entregados incentivos de forma ilegal por 3 mil 600 millones de pesos a la empresa coreana KIA.