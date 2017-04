"Norte de Ciudad Juárez" publica su última edición

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(SUN)

El periódico "Norte de Ciudad Juárez" publicó este domingo su última edición impresa, y en breve cerrará también su versión digital, así lo dio a conocer en entrevista el presidente de su consejo de Administración Óscar Cantú Murguía.



“No existen las condiciones para poder llevar a cabo un trabajo para un medio crítico, de contrapeso. Vemos como los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, han llevado una política de estrangulamiento con los medios de comunicación. Es una violencia institucionalizada, francamente no están las condiciones ni de seguridad ni económicas para seguir trabajando”, dijo.



Resaltó que dentro de esa presión que ejercen los distintos órdenes de gobierno, los más afectados terminan siendo los empleados de los medios, quienes “injustamente pierden su fuente de ingreso” a consecuencia de diferencias que pueden tener los funcionarios con los propietarios de los periódicos, estaciones de radio o televisión.



“Dicen que quieren proteger al periodista. Cómo lo protegen si los que primero ahogan a las empresas son las instituciones de gobierno que nunca cumplen con obligaciones contraídas, pero a los medios si nos exigen que cumplamos, no se vale”, indicó en alusión a la falta de pagos por publicidad en que han incurrido varias instancias gubernamentales, en especial de la administración estatal.



En un desplegado destaca que el homicidio de la periodista Mirolsva Breach, quien era la encargada editorial de "Norte de Juárez", fue el detonante para que se tomara la decisión.



“La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea, el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal. Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”, señala el texto.



Criticó la impunidad que ha privado en los crímenes contra periodistas en México, que desde su punto de vista al momento que no se resuelve un atentado de esta naturaleza indirectamente se está alentando a la delincuencia a seguir agrediendo a los trabajadores de la información: “No queremos condiciones especiales para los periodistas, al contrario, se trata de que ningún ciudadano esté en riesgo, y que cuando ocurra algo sea resuelto por la autoridad”, dijo.



"Norte de Juárez" publicó su última edición, pero seguirá operando como empresa, “por el momento estamos hablando del impreso, y del digital será en su momento. Tenemos una estrategia en la que queremos enseñarle al público todo lo que ha hecho el periódico a través de 27 años, y lo queremos reflejar en el digital. Queremos que vean todos los riesgos que tomamos, y el contrapeso que muchas veces fuimos ante el poder”.



"Norte" y su equipo censuraron actitudes del gobernador. El pasado 2 de febrero lanzaron un desplegado manifestando su inconformidad por la forma en la que Javier Corral se ha expresado de los medios de comunicación.



“Los periodistas de 'Norte' observamos una tendencia de la administración del gobierno del estado de privilegiar con información a los medios nacionales y otros, dirigidos por amigos personales del gobernador. Demandamos que sea garantizado el derecho a la información. Se nos ha negado arbitrariamente entrevistas de funcionarios y se nos oculta información. También estamos en contra de la estatización de la información y del derroche de dinero de todos los chihuahuenses con la impresión del periódico semanal 'Cambio 16' del gobierno”, señala el documento público.



El coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, Antonio Pinedo, dijo que se sentía sorprendido de que "Norte" adujera el homicidio de la periodista Miroslava Breach como uno de los motivos para su cierre.