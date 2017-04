Tres muertos por explosión de caldera en Missouri

SAN LUIS, Missouri(AP )

Tres personas murieron en una explosión de una caldera en un área industrial el sur de San Luis, dijeron las autoridades el lunes.



El Departamento de Incendios de San Luis dijo en Twitter que otras cuatro personas fueron heridas, dos de ellas de gravedad, en la explosión ocurrida poco antes de las 8 am el lunes en la Loy-Lange Box Co.



Al menos tres edificios fueron dañados por escombros, dijeron los bomberos.

No se revelaron más detalles.