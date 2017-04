Cierra diario de Juárez debido a inseguridad

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(Agencias)

El periódico Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba la periodista asesinada Miroslava Breach, anunció este domingo su cierre, entre otros motivos, por la falta de garantías y seguridad para ejercer el periodismo.



"Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo", publicó en su nota principal con el encabezado "¡Adiós!", el propietario del medio, Óscar A. Cantú Murguía.



"Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si este es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona".



La de este domingo será la última edición impresa que publique la empresa, expuso Cantú Murguía.



"La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea -colaboradora nuestra- el pasado 23 de marzo me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal", se lee en el texto.



"Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso".



En la publicación, Cantú Murguía afirmó que a lo largo de 27 años, Norte de Ciudad Juárez trató de informar con la mayor veracidad, objetividad, honestidad y transparencia, a la vez que tomaron infinidad de causas y de riesgos que se convirtieron en batallas.



"En estos 27 años, con sus muy honrosas excepciones, se nos dejó solos. Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que solo jugaron en detrimento de nuestra ciudad y de quienes habitamos en ella", aseguró.