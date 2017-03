Dreamer argentina será deportada de EU sin audiencia

JACKSON, Mississippi (AP)

Una dreamer argentina arrestada por agentes federales de inmigración, después de participar en una conferencia de prensa en la que exhortó al presidente Donald Trump a proteger a personas en su condición, será deportada sin una audiencia, informó su abogada el viernes.



La abogada Abigail Peterson informó a medios de comunicación que las autoridades le notificaron el jueves que el caso de Daniela Vargas, de 22 años, será procesado como "prolongación de permiso de estadía", lo que significa que no se le otorgará una audiencia y será deportada a Argentina.



Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a Vargas el miércoles, después de hablar en una conferencia en Jackson, Mississippi, donde exhortó a Trump a proteger a inmigrantes como ella.



Vargas es una dreamer, como se conoce a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, traídos por sus familiares, y que se vieron beneficiados de una ley conocida como DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors Act) y sus deportaciones fueron suspendidas temporalmente.



El estatus de Vargas en el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual permitía aplazar su deportación, expiró en noviembre de 2016 y buscó renovarlo en febrero, cuando consiguió los 495 dólares que cuesta el trámite.



Vargas tenía 7 años cuando sus padres la llevaron a Estados Unidos provenientes de Argentina. Culminó sus estudios de secundaria en 2013, se matriculó en un colegio comunitario e inició sus estudios en la Universidad del Sur de Mississippi, con el propósito de convertirse en profesora de matemáticas.