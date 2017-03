Piden acabar con violencia de género en elecciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En su campaña por la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton fue calificada de “perra” y “lesbiana”, padeció llamados a dispararle a su vagina y cuestionamientos sobre su síndrome premenstrual, difundidos en medios de comunicación, pero en México no hay mucha diferencia; a las mujeres se les cuestiona sobre su ropa o labores de hogar, o son invisibles en los medios de comunicación, alertó el Instituto Nacional Electoral (INE).



En el foro “Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación”, el INE presentó el estudio que expone que no se cumple el mandato constitucional de igualdad de género.



“De acuerdo con el monitoreo de medios en las campañas electorales de 2015 y 2016, 70% de las notas sobre estas campañas electorales omiten la presencia de mujeres” como fuentes de información, destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.



Recordó que cuando aparecen son sujetas a estereotipos, preconcepciones y generalizaciones sobre los atributos o roles que deberían cumplir, lo que afecta la vida democrática del país, al no propiciar la competencia equitativa.



Por eso, Córdova pidió consolidar a las elecciones como escuelas no sólo de democracia, sino de no discriminación y de paridad.



En el foro, Amanda Rentería, directora de la campaña presidencial de Hillary Clinton, de ascendencia zacatecana, destacó que en Estados Unidos las condiciones no son muy distintas a las de México.



La ex abanderada “se frustraba”, dijo, por tener que ser medida con un parámetro diferente, ya que solía preguntársele sobre su vestuario o su peinado.



Dijo que frente a este tipo de trato, “no hay que agachar la cabeza” y que se debe responder: “Combatir el sexismo en campañas y en la vida diaria no tiene que ser con agresividad, sino hasta con humor.



“Por ejemplo, frente a la frase ‘pega como niña’: ‘¿Cómo que pega como niña?’ Y así a cada frase que oigamos. Hay que revirar porque tiene que ser así”, dijo. Sin embargo, advirtió que el cambio “tal vez no sea fácil ni inmediato”.



En el foro participaron Felicitas Muñiz, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, y la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza, a quienes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trpjf) dictó sentencias favorables, por comprobarse que son víctimas de violencia política.