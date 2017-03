PRD "clausura" Cofepris; pide permitir mariguana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) clausuró simbólicamente las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ante el rechazo de solicitudes que habían interpuesto integrantes del partido para el consumo de mariguana.



Este jueves perredistas encabezados por Sergio Leyva, secretario de Jóvenes del PRD, arribaron a las instalaciones de la Cofepris para mostrar su rechazo porque, señalan, ha frenado 50 solicitudes para permitir el consumo recreativo de mariguana que integrantes del Sol azteca presentaron desde noviembre de 2015.



Sergio Leyva acusó a la Cofepris de “empantanar y cerrar” las puertas a las personas que buscan la posibilidad de reconocer y regular el derecho del uso lúdico de la mariguana.



“La Cofepris ha desechado las 299 solicitudes (50 del PRD) que se han hecho para el uso de la yerba. La comisión incurre en actos ilegales. A los jóvenes del PRD no nos han contestado, a más de un año de las solicitudes”, indicó Leyva.



Señaló que desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) para utilizar mariguana de manera legal, casi 300 personas más han seguido la misma vía, pero sólo una obtuvo respuesta.



“Venimos a que el comisionado federal nos expliqué de qué privilegios goza el abogado de Moreira, ex presidente del PRI acusado en Estados Unidos por ‘lavado’ de dinero y narcotráfico, y por qué quienes buscamos terminar la fallida guerra contra las drogas por la vía legal hemos recibido un trato desigual”, expresó.



Adelantó que interpondrá amparos para que la Cofepris conteste las solicitudes y dijo que la estrategia del PRD es lograr más amparos para declarar inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohíben distintos usos de la yerba.



Sin embargo, señaló, la Cofepris ha obstaculizado esta ruta, pues en repetidas ocasiones “ha contestado con argumentos ilegales y fuera de tiempo a los peticionarios”, incluidos el abogado de Smart, Andrés Aguinaco Alemán, y el ex diputado federal Fernando Belaunzarán.



La SCJN evitó pronunciarse sobre el amparo promovido por Richter y lo devolvió al mismo Tribunal Colegiado que lo rechazó en abril de 2016. De acuerdo con el PRD, el abogado de Moreira pretende que su recurso legal sea negado por el pleno del máximo tribunal del país y así evitar la jurisprudencia que terminaría con la prohibición en México.



El secretario de jóvenes del PRD anunció que acudirán a los Órganos Internos de Control y a la Secretaría de la Función Pública para “hacer el señalamiento administrativo al respecto de esta falta, estamos buscando que se acabe el prohibicionismo. La Cofepris, como una institución interesada, no debe coartarle el procedimiento a un ciudadano mexicano que realiza los trámites conforme a las propias reglas que establece el gobierno”.