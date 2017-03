Maestros de Guerrero anuncian apoyo a AMLO rumbo al 2018

CHILPANCINGO, Guerrero(SUN)

Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y del Comité de Bases Ampliadas de Educación Media Superior de Guerrero (Cbaemsg), dieron a conocer el acuerdo de apoyar las aspiraciones presidenciales del fundador del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador.La decisión surgió de una reunión conjunta que llevaron a cabo en el edificio de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Acapulco, a la que asistieron unos 80 representantes sindicales que coincidieron en impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia de la República, en el 2018.Walter Añorve Rodríguez y Salvador Rosas Zúñiga, dieron a conocer que la decisión tomada por sus organizaciones sindicales magisteriales de apoyar a AMLO, se hizo en base a su posición de someter a consulta las reformas estructurales que el Congreso de la Unión, le aprobó al presidente de México, Enrique Peña Nieto , entre ellas, la educativa.Aclararon, sin embargo, los dirigentes sindicales que el apoyo al “Peje lagarto”, será a nivel de bases y de ciudadanos, pero no como organizaciones sindicales del magisterio, pero aseguraron que el respaldo es definitivo para apuntalar el triunfo de AMLO en la contienda electoral presidencial del 2018, porque tienen la confianza que revertirá las reformas estructurales del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto En la pasada contienda electoral para elegir gobernador de Guerrero, hicieron un llamado a no votar si antes no eran presentados con vida los 43 normalistas desaparecidos y se derogaba la reforma educativa, por lo que todavía falta por discutir si deciden buscar participar con candidaturas por el partido Morena, para puestos de elección popular, pero aseguraron que el respaldo a AMLO, es firme, no tiene cambio.Y agregaron que su decisión de apoyar las aspiraciones presidenciales de AMLO, no cambiará su postura de continuar realizando protestas en contra de las reformas estructurales, entre ellas, la educativa, hasta lograr que sean derogadas y sometidas a consulta popular como lo plantea, su ahora candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.