Sube a 29 cifra de muertes por influenza en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El número de fallecimientos por influenza en Nuevo León, ascendió a 29, tres más que la semana pasada, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien sin embargo, afirmó que se mantendrán los lineamientos del gobernador Jaime Rodríguez, en el sentido de no pagar publicidad en los medios de comunicación, que en este caso sería para una campaña de información preventiva.



El funcionario informó que mientras las defunciones se elevaron de 26 a 29, los casos confirmados de la mencionada enfermedad subieron de 244 a 330, y consideró que la cifra de fallecimientos y de pacientes de influenza tenderá a elevarse en las próximas semanas, porque su incidencia es coincidente con la temporada invernal, por lo que cabe esperar que no haya nuevos casos hasta finales de marzo aunque nunca se sabe y podría prologarse hasta mayo.



Expresó que en hospitales del Seguro Social se tienen contabilizados 19 fallecimientos, cuatro en los servicios de Salud del gobierno estatal, seis en el Hospital Universitario, y los tres más recientes en el Hospital Metropolitano.



Manuel de la O Cavazos, rechazó que el gobierno estatal haya tenido alguna falla para propiciar que el estado lleve el primer lugar en cuanto a muertes registradas por influenza, pues afirmó, se ha trabajado intensamente en realizar ruedas de prensa para informar sobre las medidas preventivas, y han realizado campañas de vacunación en lugares de asistencia masiva de personas.



Reconoció, sin embargo, que en 2009 la gente se asustó, y acudió a vacunarse, al tiempo que las autoridades reforzaron las medidas preventivas, pero luego se relajó la difusión y las campañas de vacunación, porque hubo menos casos, por lo que ahora “nosotros estamos trabajando en medidas convenciendo que la vacuna es buena”.



Comentó que en las escuelas se tuvieron en pláticas con el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, para reforzar los filtros escolares con preguntas muy sencillas. Se pregunta a los alumnos si tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor general, dolor de garganta, y escurrimiento de moco. Si un alumno reporta esos síntomas, se le pide que vaya con su médico y que lleve una constancia médica para que pueda reintegrarse a la escuela.



Por lo anterior, expresó que Nuevo León no está en alerta por la influenza, pero seguirán realizando campañas de vacunación de manera directa, y promoviendo medidas sanitarias para evitar contraer el virus. Pidió a la población evitar la automedicación, y si contraen la enfermedad se mantengan en caso para que se recuperen más pronto y eviten contagiar a otras personas.



Además, expresó que aunque el agente infeccioso AH1N1, es el mismo que provocó la epidemia de 2009, en aquel entonces hubo en el estado cinco mil casos y 123 defunciones por la mencionada enfermedad.



El secretario afirmó que la vacuna es segura, eficaz y es gratuita, que protege contra la enfermedad entre un 70 y 90 por ciento. “Los que han fallecido en su gran mayoría tenían una enfermedad agregada como, diabetes, cáncer, VIH, una enfermedad pulmonar crónica, y la mayoría no se habían vacunado”.