Ediles solicitan al gobierno eliminar gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac) y alcalde de Durango, José Ramón Enríquez, solicitó al gobierno federal eliminar el alza en los combustibles, pues aseguró que sólo aplazar la medida no es suficiente.



Tras la firma de un acuerdo de colaboración para la promoción de foros regionales de ciudades inteligentes, el edil de Durango sostuvo que el gasolinazo de principios de año fue una medida mal recibida por los ciudadanos pues repercute en su calidad de vida.



“Solicitamos respetuosamente al gobierno federal que reconsidere no solo aplazar el nuevo aumento de las gasolinas, sino que puedan eliminar esta circunstancia porque hemos visto en estos últimos días, en las primeras semanas del año 2017, no solamente fue una medida mal recibida por los ciudadanos sino que repercute en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos”, indicó.



Consideró que son nuevos tiempos de la política en los que se debe escuchar más a la ciudadanía.



“Es una medida de buen gesto de un gobierno sensible el poder eliminar esta circunstancia y que no siga afectando a la economía de los mexicanos”, reiteró.