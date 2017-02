Asesora de Trump admite error sobre 'masacre'

WASHINGTON D.C. (AP)

Una importante asesora del presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que se expresó mal cuando mencionó una masacre en 2011 que nunca ocurrió.Durante una entrevista el jueves con Chris Matthews de la CNBC, Kellyanne Conway defendió el veto de inmigración ordenado por Trump contra los inmigrantes procedentes de siete países mayormente musulmanes, diciendo que el entonces presidente Barack Obama instituyó en 2011 una política similar contra refugiados iraquíes."El presidente Obama tuvo una suspensión de seis meses del programa de refugiados iraquíes luego que dos iraquíes vinieron a este país, se radicalizaron y fueron los autores intelectuales de la masacre de Bowling Green", dijo Conway. "La mayoría de la gente no lo sabe porque nadie lo cubrió".Sin embargo, tal masacre no ocurrió.Conway dijo en Twitter el viernes que ella quiso decir "terroristas de Bowling Green".Su descripción de la política de Obama en 2011 como una prohibición es también incorrecta, pero ella no la corrigió.Obama nunca prohibió el ingreso a Estados Unidos de refugiados iraquíes ni de otros viajeros de ese país. Su medida hizo más meticuloso y lento el procesamiento de iraquíes que solicitaban visa especial de inmigrante, que se otorga a traductores e intérpretes que trabajaron con las tropas estadounidenses en Iraq.Esa medida fue motivada por el arresto en mayo de 2011 de dos hombres en Kentucky a quienes se acusó de planear un envío de armas y dinero a operativos de Al Qaeda en el extranjero. Waad Ramadan Alwan y Mohanad Shareef Hammadi fueron admitidos erróneamente a Estados Unidos como refugiados en 2009 y asentados en Bowling Green, Kentucky.Alwan y Hammadi se declararon culpables y fueron sentenciados a penas en prisión. No fueron acusados de planear ataques dentro de Estados Unidos.De acuerdo con datos del Departamento de Estado, 9.388 refugiados iraquíes fueron admitidos a Estados Unidos en el año fiscal de 2011. Esos datos muestran además que refugiados iraquíes entraron al país en todos los meses del año regular.Además, más de 7 mil 800 iraquíes entraron a Estados Unidos con visas de no inmigrantes, entre ellas visas turísticas, en el año presupuestario de 2011.