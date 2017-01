VIDEO: Manifestantes intentan saquear gasolinera en Zacatecas

ZACATECAS(SUN)

En Zacatecas se han registrado diversas manifestaciones ciudadanas en contra del alza de las gasolinas. Unos contingentes se apersonaron en las oficinas del SAT, otros en módulos de la Secretaría de Finanzas y otros en varias gasolineras.



Sin embargo, en el municipio de Guadalupe se registró un incidente en una gasolinera, ubicada sobre la carretera de Tránsito Pesado, donde los manifestantes intentaron despacharse litros gratis y el personal activó el botón de alerta y se solicitó la intervención de los elementos policiacos.



Al respecto, Marco Vargas Duarte, vocero de Seguridad del gobierno estatal, precisó que una vez que los manifestantes internaron despachar litros gratis en vehículos, el personal activó el botón de alerta para bloquear la salida de combustible en todas las bombas.



Por tanto, el vocero asegura que algunos integrantes al ver que se bloquearon las bombas, intentaron ir a las cisternas de abastecimiento para llevarse el combustible en bidones y otros más saquearon los lubricantes que se expenden en las gasolineras.



Por ello, dijo que intervino personal de seguridad pública para evitar el saqueo y asegura que sólo se les conminó a que no recurrieran a actos vandálicos que podrían generar denuncias por delitos de robo y esto fue lo que calmó los ánimos de los manifestantes.



El gobierno estatal emitió un comunicado para precisar que “habrá respeto y condiciones para que los ciudadanos se manifiesten y se expresen ante situaciones con las que no estén de acuerdo”, sin embargo, advierte que “como autoridad, también está obligado a salvaguardar el Estado de Derecho y la legalidad, por tanto, aplicará la ley ante situaciones presuntamente constitutivas de delito, como es el robo de combustible”.







También se explica que todas las gasolineras tienen protocolos de seguridad para ser operadas por personal altamente calificado, debido al alto riesgo que conlleva su uso inadecuado y aclara que “la manipulación de las bombas por parte de gente no capacitada no sólo es violatorio de la ley”.



Por la mañana, decenas de zacatecanos marcharon otros grupos de organizaciones civiles y ciudadanos realizaron diversos actos de protesta en contra del gasolinazo que salieron de la Plaza Bicentenario y se dirigieron a la Plaza Futura para manifestarse en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Al grito de: “Si no hay solución, habrá revolución" y ante la convocatoria de “Únete” y “No más impuestos” estuvieron afuera de las instalaciones hacendarias, ya que las autoridades del SAT determinaron cerrar temporalmente como medida de seguridad.



Las manifestaciones también se han realizado en otros municipios como Jerez, donde un grupo de ciudadanos durante lunes y martes se apersonaron de manera pacífica con pancartas y cartulinas en repudio al incremento de combustibles.



En el primer día de manifestaciones, en el municipio de Río Grande un grupo de barzonistas cerraron por unos minutos las carretera federal 49 y simbólicamente quemaron un tractor.



Se estima que las manifestaciones continúen en los siguientes días, ya que los diversos grupos de ciudadanos y organizaciones han convocado a unirse a las movilizaciones a nivel nacional.