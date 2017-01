Buscan 8 senadores gubernaturas este año

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para las elecciones de este año en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, al menos ocho senadores competirán para buscar ser candidatos a la gubernatura de sus estados por PRI, PAN y PRD, respectivamente.



En el Estado de México, que gobierna el PRI, se dará la elección más importante, debido a que concentra más de 11 millones de electores; según la autoridad electoral, cuatro senadores buscarán la gubernatura.



Se trata de la senadora con licencia del Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien se separó de su escaño el pasado 29 de junio y se integró al gabinete del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas como titular de la Secretaría de Educación.



Herrera Anzaldo fungió como secretaria general del Movimiento Territorial del PRI, fue diputada local y ex acalde Metepec.



También figura como posible candidato el senador con licencia Alejandro Encinas Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, quien ha manifestado su intención de buscar la gubernatura mexiquense “por medio de una gran alianza social”.



Encinas, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, concluye su licencia el próximo 31 de enero, cuando deberá terminar la redacción de la Carta Magna de los capitalinos.



En la lista también se encuentra el senador y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Luis Sánchez Jiménez (PRD), uno de los líderes de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional, la segunda expresión más importante después de Nueva Izquierda —conocida como Los Chuchos— al interior del sol azteca.



Mientras que en Acción Nacional se perfila para competir por la candidatura la senadora Laura Rojas Hernández, quien se ha manifestado en favor de una posible alianza con el PRD por la gubernatura mexiquense.



Para los comicios de Nayarit se perfila el senador Manuel Cota Jiménez (PRI), quien es líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del Partido Revolucionario Institucional.



También se conoció que esa candidatura la busca una de sus compañeras de bancada, la senadora Margarita Flores Sánchez, quien es cercana al gobernador Roberto Sandoval.



En tanto, en Coahuila la senadora Hilda Flores Escalera (PRI) es una de las aspirantes a suceder al gobernador Rubén Moreira Valdez, quien ha expresado: “Si la contienda es justa y equitativa, buscaré la elección dentro de mi partido”.



El senador con licencia Luis Fernando Salazar (PAN) se separó de su escaño el pasado 17 de noviembre para a contender por la gubernatura de ese estado y con el objetivo de “sacar a la mafia Moreira del poder”.



En los comicios de 2016, los senadores del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por Tamaulipas; Javier Corral Jurado, por Chihuahua; José Rosas Aispuro; Durango, y Martín Orozco Sandoval, por Aguascalientes, compitieron en sus respectivos estados y ganaron la gubernatura.



Quienes no lograron el triunfo fueron las senadoras Adriana Dávila (PAN), Lorena Cuéllar (PRD) y Martha Palafox (PT), quienes compitieron por la gubernatura de Tlaxcala.



También perdieron la elección la senadora priísta Blanca Alcalá, en Puebla, y su compañero de bancada Héctor Yunes Landa, en Veracruz.



Lo mismo sucedió al senador del PRD, Benjamín Robles Montaña, quien compitió por el PT a la gubernatura de Oaxaca, debido a que el sol azteca hizo alianza con el PAN bajo la candidatura de José Antonio Estefán Garfias, diputado federal perredista, quien también perdió la elección.