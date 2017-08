Acusan a IEEPO de entregar boletas falsas en primarias

OAXACA, Oaxaca(SUN)

Integrantes del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en el centro de la capital, denunciaron que funcionarios de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) entregaron boletas de calificación falsas, en perjuicio de 130 alumnos inscritos en diversos grupos.



Así lo dio a conocer Salvador López Hernández, presidente del comité, quien refirió que la documentación apócrifa presenta la firma de Filemón Velasco Bustamante, jefe del Sector Escolar, cargo que presuntamente no está reconocido por las autoridades del IEEPO.



Mientras que existen otros documentos firmados por la dirección del centro educativo, que es la facultada para emitir las boletas de calificaciones.



Indicó que la problemática se presentó debido a la resistencia de integrantes de la Sección 22 del SNTE, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de entregar las calificaciones a las autoridades educativas.



López Hernández acusó al IEEPO, que encabeza Germán Cervantes Ayala, que por evitarse problemas con la gremial de docentes, autorizó la duplicidad de boletas, poniendo en riesgo la educación de niñas y niños.



"Conocemos el estado y seguramente el IEEPO para tranquilizar a la Sección 22, generó esta problemática", dijo.



Puntualizó que dependerá de los acuerdos a los que lleguen padres y madres de familia, en los próximos días, que procederán o no de forma jurídica contra quienes resulten responsables de la falsificación de documentos oficiales.



Por su parte, el IEEPO aseguró que las boletas son reales y no falsas, aunque reconoció que es el director de la escuela es el facultado jurídicamente para firmar las boletas, por lo que en los próximos días rubricará los documentos que fueron emitidos por el jefe de Sector Estatal.



Cabe señalar que al interior del plantel, existen cinco profesores que simpatizan con la CNTE, que no reconocen al director de la institución avalado por el IEEPO, quienes fueron los que no entregaron las calificaciones en tiempo y forma para emitir la documentación correspondiente.