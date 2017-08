Se descarrilan e incendian vagones de tren en Pennsylvania

HYNDMAN, Pennsylvania(AP )

El descarrilamiento de parte de un tren de carga en Pennsylvania el miércoles provocó incendios en tres vagones y obligó a evacuar viviendas cercanas. No se registraron víctimas.



El coordinador de emergencias del condado de Bedford, Harry Corley, dijo que seis vagones del tren de carga CSX se descarrilaron alrededor de las 5:00 horas en Hyndman, 160 kilómetros (100 millas) al Sureste de Pittsburgh.



Un vagón se estrelló contra el garaje de una vivienda y lo incendió, y se instó a los vecinos en mil 600 metros (una milla) a la redonda a abandonar sus hogares.



Corley dijo que algunos de los vagones transportaban asfalto líquido inflamable, pero no estaba claro cuál era la carga de los vagones que se incendiaron. Las autoridades desconocían por el momento las causas del accidente.



El vocero de CSX, Rob Doolittle, dijo en un email que el tren iba de Chicago a Selkirk, Nueva York. Añadió que la empresa colaboraba con los socorristas para proteger la seguridad del público y el personal del ferrocarril.



“CSX ofrece disculpas por el impacto de este incidente en los vecinos de Hyndman, y seguirá apoyando a los socorristas y la comunidad”, dijo Doolittle.



Se instaló un refugio de emergencia en una escuela primaria y se pidió auxilio a la Cruz Roja, dijeron Corley y el vocero de esta organización, Dan Tobin. No se conocía por el momento la cifra de evacuados ni cuándo podrían regresar a sus hogares.



El fuego seguía activo dos horas después del descarrilamiento, y Corley dijo que la prioridad era determinar si el asfalto líquido lo alimentaba.