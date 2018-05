Se incendia planta de reciclaje en Ciudad Juárez

información relacionada Fotogalería Se incendia planta de reciclaje al Norte de México

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua(AP)

Una planta de reciclaje ubicada a las afueras de Ciudad Juárez, se incendió y lanzó gruesos nubarrones de humo negro que cubrieron a la localidad y a su vecina transfronteriza de El Paso, Texas.



El incendio se reportó a las 2:30 de la mañana con una llamada al número de emergencias 911, indicó el gobierno municipal de Ciudad Juárez a través de Twitter.



El alcalde Armando Cabada señaló en una publicación de Facebook que no había heridos, pero indicó que el humo estaba creando “daño ambiental” con los vientos que lo llevaban hacia el Norte.



Las autoridades declararon una emergencia ambiental debido a las partículas dañinas en el humo y pidieron a la gente que se resguardara y cerrara puertas y ventanas, además de no utilizar el aire acondicionado bajo ninguna circunstancia.



Cabada publicó unos videos en los que se ve a bomberos combatiendo las llamas en el lugar del incidente. Efrén Matamoros, el jefe de protección civil de la ciudad, describió como “pacas” compactadas y altamente inflamables de plástico, cartón y otros materiales.

“Cuando estas pacas se incendian, es imposible apagarlas hasta en tanto no se consuma”, explicó Cabada.



Agregó que las autoridades investigan si la planta de reciclaje operaba con los permisos necesarios.



“Estamos buscando el origen de quién es el propietario del terreno, quién era el propietario de esa recicladora, para poder fincar cargos. Es un daño muy serio el que están generando en nuestro medio ambiente”, aseveró el alcalde y agregó que “lamentablemente el viento nos tocó hoy de sur a norte y está contaminando prácticamente toda la ciudad”.