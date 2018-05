Detienen temporalmente extradición de Eugenio Hernández a EU

ESTADOS UNIDOS(El Universal)

Un juez federal congeló, por el momento, la entrega del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al gobierno de Estados Unidos que busca juzgarlo por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.



El Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el ex mandatario y en el expediente número 788/2018 concedió la suspensión de plano contra el acuerdo que autoriza su extradición.



“Se concede la suspensión de plano para efecto de que el acuerdo de extradición no se ejecute y el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito sólo en lo referente a su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido”, indicó el juez.



En consecuencia, su entrega no podrá materializarse hasta concluir el juicio de amparo.



El ex gobernador fue detenido el 6 de octubre de 2017 por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por peculado y lavado de dinero. Desde entonces permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria.



El gobierno estadounidense solicitó su extradición por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.



De los tres delitos, en marzo pasado, la Cancillería mexicana aprobó su entrega por el primero de ellos en contra de la opinión jurídica emitida por un juez de Distrito que recomendó no extraditarlo y enjuiciarlo en México.