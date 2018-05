En la fiesta de Salinas quedó claro "quién está con quien": Tatiana Clouthier

(GH)

La coordinadora de campaña de @lopezobrador_ , Tatiana Clouthier, declaró en relación a la fiesta de Salinas que “a nadie le queda duda quién está con quien”. Sobre todo, puntualizando la asistencia de Diego Fernández de Cevallos. pic.twitter.com/m7INAezNEI — Libertad de Réplica (@LibertadReplica) 2 de mayo de 2018

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, dijo que tras la cena del cumpleaños 70 del ex presidente Carlos Salinas de Gortari “no quedó duda de quién está con quien”.“En la cena famosa de Salinas, a nadie le quedó duda de quién está con quien. Curiosamente, días antes estaban con toda la bravuconería diciendo que el Estado se le estaba echando encima a (Ricardo) Anaya… A partir de la cena de Salinas, donde llega Diego (Fernández de Cevallos), resulta que las cosas cambian”, comentó en entrevista con Luis Cárdenas en Noticias MVS.El 3 de abril, el jardín de la residencia de Carlos Salinas de Gortari tranquilamente se podía realizar una sesión de la Suprema Corte, o una divertida reunión de Gabinete, y tal vez hasta una reunión de la Conferencia Nacional deGobernadores.Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se reunieron esa noche de sábado para celebrar el cumpleaños número 70 del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.En la residencia del político priista, ubicada al Sur de la CDMX, se dieron cita el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, y el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.También acudieron personajes polémicos como Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Territorial; el senador Carlos Romero Deschamps, dirigente del sindicato de Pemex, y Virgilio Andrade, el ex titular de la Secretaría de la Función Pública encargado de investigar la compra de la "Casa Blanca".En el encuentro nocturno, también se hizo presente Diego Fernández de Cevallos, asesor de cabecera del candidato frentista Ricardo Anaya y, según los presentes, el único panista que participó en el convivio.