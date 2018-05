Jorge Castañeda dice que ni sumando votos de Meade y Zavala alcanzan a AMLO

(GH)

Jorge Castañeda, coordinador estratégico de Ricardo Anaya, dijo que los votantes del PRI y de Margarita no les alcanzan para ganar las próximas elecciones presidenciales."Los ciudadanos que piensan votar por Andrés Manuel López Obrador son el objetivo de la coalición ‘Por México al Frente’", señaló a Imagen Radio.“No nos va a alcanzar sólo jalando votantes del PRI y de Margarita (Zavala). Ahí está el tesoro, en los votantes de Morena”, declaró.Agregó que es “pura paranoia” lo sugerido por Andrés Manuel López Obrador, sobre un grupo de empresarios que se reunieron con Ricardo Anaya para impulsar su campaña mediante la declinación de Meade y Zavala.La preferencia ciudadana por el candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza, mientras que le sigue, con crecimiento, Ricardo Anaya, según una encuesta publicada por Reforma El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo un 48% y no tuvo cambios respecto a la medición anterior de Reforma.Por su parte, Anaya llegó al 30%, creciendo 4 puntos comparado con la encuesta de abril.En tercer lugar se encuentra José Antonio Meade con 17%, le sigue Margarita Zavala con 3% y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” con 2% de la preferencia entre los ciudadanos.A las personas encuestadas también se les preguntó quién, según su opinión, ganó el primer debate, lo que arrojó los siguientes resultados: Ricardo Anaya se posicionó en el primer lugar con 26% y le siguió AMLO con 21%.Para el 48% de los encuestados el debate no influyó en su decisión de por quién votar; el 15% dijo que nada; 11% cree que algo y, el 13% considera que poco.De la misma manera, se les cuestionó si consideran que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha intervenido en el proceso electoral y el 61% cree que sí existe una participación, el 21% no sabe, y sólo el 18% cree que la administración del priista se ha mantenido al margen.