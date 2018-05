Ex árbitro va por la alcaldía de Cuernavaca

(El Universal)

Cuauhtémoc Blanco impuso al ex árbitro de futbol Gilberto Alcalá como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, ciudad que ganó en los comicios de 2015.



En un video difundido en sus redes sociales, Hugo Erick Flores, presidente nacional del PES, informó que después de una serie de negociaciones con Morena, Cuernavaca fue asignado a Encuentro Social y reveló que la candidatura estaba entre el ex árbitro y su dirigente estatal, José Luis Borbolla



Finalmente, dijo, “a propuesta de nuestro candidato a gobernador (Cuauhtémoc Blanco), situación que respaldamos, hemos decidido que sea Gilberto Alcalá quien encabece la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca”.



Alcalá fue diputado local del PAN en el trienio 2006-2009 y su única aportación fue la Ley estatal del Deporte pero después fue reformada nuevamente por inconsistencias.



El proceso para designar candidato para la capital morelense por la coalición “Juntos haremos historia” Morena-PES-PT ha sido complejo y salvo la designación de Cuauhtémoc Blanco Bravo a la gubernatura, las demás postulaciones han registrado cambios de aspirantes.



Con base en el acuerdo de la coalición, la candidatura de Cuernavaca correspondió al partido Morena y en atención a la convocatoria se registraron Gerardo Becerra, Diego Gómez y Alfredo Salgado, aunque éste último dimitió a favor de Becerra.



El pasado 4 de abril se venció el plazo para registrar candidatos a las alcaldías y en un movimiento “estratégico” tanto PES como MORENA registraron candidatos. En el caso del PES fue desde entonces Gilberto Alcalá y Morena inscribió a Christopher Bargagli Sandoval, un colaborador cercano del senador con licencia Rabindranath Salazar Solorio.



Pocos días después los militantes de Morena impugnaron los procesos de selección y eso permitió al partido reestructurar su listado de candidatos a la alcaldía, sindicatura y regiduría el 19 de abril, pero durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cuernavaca, realizada el 20 de abril, se presentó un documento firmado por las dirigencias nacionales en el que Christopher Bargagli renunció a ser el candidato por Cuernavaca y en su lugar designaron al dirigente estatal del PES, José Luis Gómez Borbolla.



Sin embargo, la renuncia no fue ratificada personalmente ante el Consejo municipal y quedó firme la candidatura de Bargagli.



El proceso fue impugnado y lo que pareció un mero trámite para “apartar” el registro se volvió realidad. A través de un video, el dirigente nacional Hugo Erick Flores Cervantes anunció la decisión de registrar a Gilberto Alcalá.



En la fórmula va Marisol Becerra de la Fuente, hija de Gerardo Becerra, como síndico, y como su suplente Dulce María Acosta Vera.



Rechazan al "Cuau" en barrio de Cuernavaca



La presencia de Cuauhtemoc Blanco Bravo, candidato a gobernador por la coalición “Juntos haremos historia”, fue repelida por un grupo de colonos de la Lagunilla, una de las demarcaciones más emblemáticas de la capital del estado. Sus habitantes izaron pancartas para repudiar la presencia del edil con licencia, y reclamarle incumplimiento de compromisos con la colonia.



“Barrio respalda barrio, pero tu no cumpliste”, Cuauhtémoc apoyas a puros ratas, Samuel Jaramillo Salgado es uno de ellos”, “Te faltaron pelotas”, “Cuauhtémoc no cumples”, escribieron los colonos en cartulinas que levantaron al paso de Blanco Bravo que acudió a realizar proselitismo político.



La Lagunilla es una colonias más golpeadas por la escasez de agua potable en la capital del estado.



Eliacin Salgado De La Paz, colaborador de Blanco Bravo, encaró a los manifestantes y los conminó a detener los insultos que proferían al paso del ex futbolista pero un joven lo enfrentó y la comitiva del candidato decidió retirarlo del lugar.



El equipo de prensa de Blanco Bravo informó que el recorrido por la Lagunilla fue a pie por las avenidas Revolución y Mariano Matamoros donde el candidato “escuchó las inquietudes de los vecinos y propietarios de establecimientos comerciales”, citaron.



En el campo deportivo de la colonia, alejado de las protestas, Blanco Bravo señaló que éste es el momento que los morelenses estaban esperando para lograr un cambio verdadero y que la ayuda social llegue a los más necesitados.