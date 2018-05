CCE rechaza voto corporativo en campañas presidenciales

(GH)

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón, rechazó que este sector tenga candidato o promueva el voto corporativo, informó Notimex.



En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Castañón negó que exista algún tipo de negociación con los candidatos a la Presidencia y que tampoco influyen en las decisiones internas de las campañas.



“Lo que sí hacemos es decir lo que nos parece y lo que no nos parece, las propuestas políticas públicas que encontramos que son en beneficio del país las aplaudimos y aquéllas con las que no coincidimos y que creemos que vamos en contra y que atentan en contra de la libertad de emprender de las propias empresas y la generación de empleo las tenemos que señalar”, expresó.



De la misma manera manifestó su desacuerdo en que incluyan a los empresarios en este tema, pues las posturas de este sector productivo “las hacemos de frente, las decimos en público”.



Castañón Castañón indicó que no tiene conocimiento que exista presión para que tanto el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, como la aspirante independiente Margarita Zavala, declinen en favor de Ricardo Anaya.



“Ninguna institución que pertenece al consejo está en ese sentido, tendrán sus preferencias cada quien, pero los empresarios organizados estamos en la propuesta, en la critica de propuestas que consideramos que no son benéficas para el país”, puntualizó.