México vende el barril de crudo a EU en 62.45 dólares; EU lo regresa en gasolina a 77.6

(El Universal)

El encarecimiento de la gasolina Premium es el resultado, en parte, de que México no produce ni 1% de las ventas nacionales y tiene que comprar a Estados Unidos casi toda la que consumen los mexicanos.



Información de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y Petróleos Mexicanos (Pemex) revela que poco más de nueve de cada 10 litros de gasolina tipo Premium (en sus dos calidades: Premium convencional y Premium Ultra Bajo Azufre, UBA) que utilizan los vehículos de modelo reciente en el País fue elaborada en refinerías de EU.



En el intercambio comercial energético con esa nación, México le vende actualmente crudo a un promedio de 62.45 dólares por barril (al primer trimestre de 2018) y una vez convertido en gasolinas regresa al País a un precio de 77.6 dólares por barril, en el caso de la Premium convencional, y en 80.4 dólares si se trata de Premium UBA, de acuerdo con estadísticas de las secretarías de Hacienda y Economía.



Esto significa que México paga 15.15 y 17.95 dólares más por cada barril convertido en esta clase de combustible en el extranjero y en parte con el propio petróleo, si se considera que actualmente al menos nueve importantes refinadores estadounidenses procesan crudo nacional:



Chevron USA Inc, ExxonMobil Oil Corp, Houston Refining LP, Marathon Petroleum Co LLC, Paulsboro Refining Co LLC, Phillips 66 Co, Shell Oil Co Deer Park, Total Petrochemical and Refining USA y Valero Marketing and Supply Co (dato del Departamento de Energía de Estados Unidos al 30 de abril).



De diciembre de 2016, cuando se registró el último precio oficial de la Premium reportado por Pemex, al primer trimestre de este año, su cotización pasó de 14.81 a 18.85 pesos, para un aumento de 4.04 pesos por litro (27.27%).



Sin embargo, en marzo, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), algunas entidades federativas reportaron precios de la Premium más altos, como Jalisco, de 19.81 pesos por litro; Zacatecas, de 19.74, y Baja California, de 19.72.



Al 1 de mayo, en la Ciudad de México, de acuerdo con la GasoApp, la cual registra el comportamiento de los precios de los combustibles automotrices, delegaciones como Álvaro Obregón y Coyoacán registran precios de 19.90 y 19.91 pesos por litro, respectivamente, es decir, 5.10 pesos más cara si se le compara con el valor que tenía en diciembre de 2016.



Desde diciembre de 2015, según se desprende de los reportes operativos mensuales de Pemex Transformación Industrial, filial encargada de producir este tipo de gasolina, se empezaron a mostrar vaivenes en los niveles de producción y fue en octubre del año pasado cuando el Sistema Nacional de Refinación —integrado por los complejos refinadores de Tula, Minatitlán, Salamanca, Cadereyta, Salina Cruz y Madero— disminuyó su producción a menos de mil barriles diarios.



Actualmente, las refinerías de Madero, Salamanca y Minatitlán no producen este tipo de combustible automotor.



En el primer trimestre de este año, se elaboraron apenas mil 156 barriles diarios de gasolina Premium, cuando las ventas del país ascendieron a 121 mil barriles diarios, lo que significa que la producción apenas cubrió 0.96% del consumo que realizan sobre todo vehículos recientes, de lujo y deportivos.



Esta situación obliga al gobierno federal a recurrir a importaciones crecientes, pues entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año fue necesario salir al exterior a comprar 119.2 mil barriles diarios de este tipo de gasolina, que representó 99% de las ventas nacionales.