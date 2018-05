Verificado.mx: Campaña de Anaya sí contrató a la encuestadora Massive Caller

(GH)

Un video en redes sociales hizo estallar las dudas sobre la encuestadora Massive Caller al acusarla de estar contratada por la campaña de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).



En efecto, la empresa de encuestas sí ha sido contratada por la campaña, que hasta ahora le ha pagado cuatro millones 640 mil pesos, según consta en los reportes de gastos presentados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).







El director de Massive Caller, Carlos Campos Riojas, niega que este contrato influya en los resultados de las encuestas que publica diario.



Entre los avisos de contratación que todas las campañas están obligadas a presentar, máximo tres días después de firmado un contrato, la campaña de Anaya ha informado hasta el 1 de mayo de cuatro, todos por el mismo monto:



-El 18 de abril reportó, con folio CAC08009, el contrato para el periodo del 16 de abril al 15 de mayo por un millón 160 mil pesos.



-El 27 de abril, con folio CAC10329, un contrato para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio por un millón 160 mil pesos.



-El mismo 27 de abril, con folio CAC10334, otro para el periodo del 16 de junio al 1 de julio (ese día serán las elecciones) por un millón 160 mil pesos.



-El 29 de abril se inscribió el aviso de contratación CAM11023, que se refiere al primer periodo mencionado, del 16 de abril al 15 de mayo, por un millón 160 mil pesos.



Campos Riojas señaló que Massive Caller firmó tres contratos (no cuatro), uno por cada mes de campaña, para hacer cuantas encuestas les solicite el equipo del candidato sobre temas variados, que solo son de uso interno de la campaña y no aparecen ni en la aplicación móvil ni en ningún lado.



“Las encuestas que publicamos en la aplicación desde noviembre no tienen nada que ver con los contratos que ahora firmé para la campaña de Ricardo Anaya. Firmé un contrato para encuestas de coyuntura, ¿qué es esto?, son encuestas que me piden casi a diario en donde van midiendo el sentir de temas de actualidad, de temas que van surgiendo y quieren saber qué está pasando.



”Por ejemplo, mensaje del presidente Peña Nieto: Qué opina la gente, cuánta gente lo vio, qué opina, le pareció bien, le pareció mal… Ese tipo de cosas, que es un insumo para la campaña, para su toma de decisiones, yo se las hago porque mi sistema permite hacer encuestas muy rápidas, una encuesta como esa la puedo tener en media hora, entonces ellos tienen muy rápido información de primera mano de qué es lo que opina la población sobre diferentes temas, que les sirve para su estrategia”, explica.



Massive Caller hace sus encuestas vía telefónica utilizando robots, es decir, una máquina que llama y recibe respuestas mediante las teclas del teléfono, en lugar de personas que se toman un tiempo en hacer la encuesta, por eso puede hacer estos ejercicios diariamente.



De acuerdo con el tracking diario que publica en Twitter, Anaya está en segundo lugar, con 28.9% de preferencias electorales, después de subir tres puntos porcentuales a partir del debate, aunque todavía a nueve puntos de distancia del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Este resultado no difiere mucho del resto de encuestas: Según Oraculus, que hace un ejercicio de encuesta de encuestas, Anaya tiene entre 27 y 31% de preferencias y López Obrador de 40 a 45%



Otros candidatos y otras encuestadoras



Anaya no es el único cliente de Massive Caller.

Campos Riojas agrega que trabajan para el partido que los contrate, siempre y cuando no sea al mismo nivel de campaña: Es decir, no trabaja para otro aspirante presidencial, pero sí para otros candidatos a nivel local, de distintos partidos políticos, de los que no revela los nombres.



Massive Caller tampoco es la única encuestadora que ha contratado la campaña anayista.



El pasado lunes 30 de abril reportó, con folio CAM11489, un contrato con validez del 1 al 30 de abril con Buendía & Laredo, por dos millones 296 mil 800 pesos.



El vocero de la campaña, Fernando Rodríguez Doval, explicó que ambas encuestadoras han sido contratadas para temas de la campaña, “para hacer encuestas de coyuntura, y su contratación fue debidamente reportada al INE, de la misma manera que se ha hecho con otros proveedores”.



